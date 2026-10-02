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台北秋季美容展開展首日美甲、香氛、保養買氣旺！ 一票還可逛旅展

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
2026台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」今天（10月2日）開展首日，美甲區不少攤位從中午就排起結帳長龍。記者沈昱嘉／攝影
2026台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」今天（10月2日）開展首日，美甲區不少攤位從中午就排起結帳長龍。記者沈昱嘉／攝影

2026台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」今天（10月2日）起至10月5日在台北世貿一館熱鬧登場，開展首日陽光燦爛，人潮與買氣也相當火熱。美甲區依舊是人氣指標，不少攤位從中午就排起結帳長龍，今年特別打造全新的「香氣旅程」主題展區也吸引許多香氛愛好者駐足體驗。藝群的PDRN、神經醯胺、B5青春露開展首日熱銷破萬瓶；安諾萊雅的雙重PDRN、逆轉肌齡再生精粹引爆美容師搶購，最大單5萬元；龍宇企業首日最大單為植萃光顏美塑套組88,800元。

今年展場匯聚美容保養、彩妝、美甲、美睫、紋繡、美體、醫學美容、美容儀器、生技保養、香氛香水、SPA沙龍用品及OEM／ODM服務等領域，並與旅展同期舉辦，打造「一票逛兩展」的秋季限定體驗。

10月3日展場推薦必逛攤位包括米蘿美甲YOU CARE護甲油（韓國德靈護甲）展場優惠價700元；法媚兒極效凍齡青春系列原價10,140元、展場優惠價8,112元。

主辦單位推出每日100份的限量早鳥禮，憑入場號碼牌至贈品區兌換；單筆消費滿千元即可前往贈品處參加抽獎，每日獎品有限，兌完為止。另有美容展限定福利三友藥妝Tomod’s獨家福利，於美容展現場領取兌換券，至全台實體門市消費不限金額即可憑券兌換「DOOU多友醬圓筒衛生紙」，兌完為止。

2026台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」今天（10月2日）起至10月5日在台北世貿一館熱鬧登場，開展首日人潮與買氣火熱。記者沈昱嘉／攝影
2026台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」今天（10月2日）起至10月5日在台北世貿一館熱鬧登場，開展首日人潮與買氣火熱。記者沈昱嘉／攝影

米蘿美甲YOU CARE護甲油（韓國德靈護甲），展場優惠價700元。圖／主辦單位提供
米蘿美甲YOU CARE護甲油（韓國德靈護甲），展場優惠價700元。圖／主辦單位提供

法媚兒極效凍齡青春系列，原價10,140元、展場優惠價8,112元。圖／主辦單位提供
法媚兒極效凍齡青春系列，原價10,140元、展場優惠價8,112元。圖／主辦單位提供

2026台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」今天（10月2日）起至10月5日在台北世貿一館熱鬧登場，開展首日人潮與買氣火熱。記者沈昱嘉／攝影
2026台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」今天（10月2日）起至10月5日在台北世貿一館熱鬧登場，開展首日人潮與買氣火熱。記者沈昱嘉／攝影

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