從台中輕鬆飛！星宇航空台中-札幌航線正式開航 提供更便利航程選擇

星宇航空台中-札幌航線2日開航，於新千歲機場舉辦首航剪綵儀式，成為目前唯一由台中直飛北海道定期航班的航空公司，此條航線以Airbus A321neo機型執飛，為中部旅客提供更便利的日本航程選擇。

此外，台中-名古屋航線也即將於10月25日開航，星宇航空持續深耕台中，朝打造第二營運基地的目標邁進。

星宇航空執行長翟健華表示，此次開航台中-札幌航線，不僅為台灣中部旅客提供前往北海道更便利的直飛選擇，也進一步串聯台灣與日本兩地的觀光及文化交流。北海道一年四季皆具有獨特魅力，期待透過航線的開通，讓更多台灣旅客探索北海道，同時也歡迎北海道旅客從新千歲機場直飛台中，感受中台灣豐富的美食、文化與自然風光。

歡慶台中-札幌航線開航，星宇航空特別贈送首航班旅客 LINK MONSTER 接駁車造型立體 iCASH 2.0，配合台中直飛航班與星野 TOMAMU 度假村推出一站式北海道滑雪假期，星野集團也準備精美書籤、磁鐵及原子筆送予全艙旅客，商務艙旅客可另外獲得限定毛毯。北海道觀光廳則於旅客抵達時贈送帆布袋、貼紙及手帕作為歡迎禮。此外，台中機場貴賓室GALACTIC Lounge攜手台灣精品巧克力品牌「Feeling18巧克力工房」，準備小禮盒予當日貴賓室旅客，內含「阿薩姆茶香」及「玫瑰藏心」兩款經典口味，為首航旅程增添驚喜。

札幌為親子旅遊熱門目的地，星宇航空攜手歐美嬰童精品 Nuna 推出 COSMILE 會員專屬免費租借登機推車服務。即日起至12月31日，COSMILE 會員搭乘星宇航空出國，即可透過 Nuna LINE 官方帳號預約租借，體驗帶著 Nuna 首款可登機的嬰幼兒推車「VIAA cabn」出國的從容旅程，輕鬆享受會員專屬禮遇。凡至 Nuna 全台百貨門市賞車並成為 Nuna LINE 好友，不限 COSMILE 會員資格均可獲得星宇航空 × Nuna 聯名貼紙。