限時5天！7-ELEVEN推「1010購物節」會員優惠 OPEN!行動購物車到台東

雙十連假即將到來，眾所矚目的焰火將在台東施放，預估再掀一波全台旅遊返鄉熱潮，7-ELEVEN不僅在5大國道服務區商場備戰，更出動「OPEN!行動購物車」前進台東；10月7日至10月11日限時5天搭配全台門市全店咖啡、指定商品、全店精品集點等滿額疊加優惠，最高合併回饋16%；到南部旅遊的民眾更別錯過限定Fresh門市指定餐飲優惠。

7-ELEVEN自10月7日至10月11日限時5天推出「1010購物節」會員專屬好康，消費滿額享有三重好康回饋，包含CITY CAFE特大濃萃美式買2送2、特大濃萃拿鐵／特大厚乳拿鐵同品項買2送1，購買指定商品每滿250元立折20元，搭配uniopen聯名卡使用指定5大支付工具消費滿1,111元再折100元，最高合併回饋約16%，同時消費滿1,111元可以再獲得限量贈品兌換券。

「OPENPOINT行動隨時取」10月6日至10月15日推出多款限時限量優惠組合，包括CITY CAFE特選美式買10送10（每日限量）、CITY CAFE特選拿鐵買10送10（每日限量）、CITY TEA琥珀小葉紅茶／梔子花青茶（含不可思議茶BAR指定純茶）任選買10送10（限量5萬組）等。

雙十連假出遊到台南、高雄， 提供現做餐飲服務的7-ELEVEN Fresh康橋、Fresh愿橋兩間門市於10月7日至10月11日推出雙十連假限定優惠，購買指定主食、現烤排餐或現做便當、現煮小火鍋，加10元即可多一份「去骨炸肉酥」（原價119元），「台南晶英府城清燉牛肉麵」優惠價159元。免費代客烤服務則是從10月9日至10月11日推出主廚日優惠活動，包含單件即加贈OPENPOINT點數10點，加1元送荷包蛋（原價20元），消費滿額299元加1元再送現烤去骨腿排（原價89元）或鮭魚切片（原價119元）。

位於台南「ZEELAND-MARK」的Fresh湖美門市歡慶開幕兩周年，10月9日至10月15日限定單店門市推出水果、蔬菜雙重優惠，不僅有水果全品項9折（排除已優惠商品），還有當季「日本麝香葡萄」一串369元、「澳洲小蜜柑」一袋99元，蔬菜則有社區家庭客最愛的台塑指定蔬菜買1送1、安昕蒸花生買2送1等超值好康，周年慶活動期間生鮮水果消費滿500元再贈家庭號水果切片一盒。

此外，因應10月9日起在新加坡舉辦的世界經典賽車盛事，7-ELEVEN於10月7日下午3點起推出「迪士尼夢幻賽道精品集點活動」，全新開發逾30款限量周邊商品，以米奇為領軍主角，包含立體收藏、外出系列、居家系列、3C周邊四大系列，首推包含48公分高的「賽車手米奇存錢筒」，還有上班族必備「證件套」、迪士尼經典成員「迴力車盲盒」，居家臥室推薦「造型坐墊」、「面紙套」、「路燈造型手機座」等。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

7-ELEVEN限定販售新品「姚德和清潤茅根涼茶」、「姚德和纖萃牛蒡茶」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN限定販售新品「龜記紅柚茶王」，10月27日前嘗鮮價單件45元、2件80元。圖／7-ELEVEN提供

「OPENPOINT行動隨時取」10月6日至10月15日推出多款限時限量優惠組合。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN於10月7日下午3點起推出「迪士尼夢幻賽道精品集點活動」。圖／7-ELEVEN提供