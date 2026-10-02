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巨型哈根達斯冰淇淋杯現身松菸！ 限時3天「打卡送迷你杯」
巨型冰淇淋杯空降台北松菸！頂級冰淇淋品牌哈根達斯（Häagen-Dazs）今（2日）起至10月4日，在松山文創園區W116男澡堂展區推出「慢享濃郁，品味解密」期間限定體驗，將一杯冰淇淋從原料、成分到製程的美味秘密，化身成互動關卡，完成指定任務、拍照打卡，還能免費帶走哈根達斯迷你杯及門市優惠券。
此次活動最大亮點，就是現場打造巨型Häagen-Dazs品脫杯，除了可近距離探索品牌的製冰秘密，也設置互動情境拍照區，讓民眾一邊玩、一邊了解冰淇淋濃郁口感背後的關鍵。
哈根達斯表示，近年消費者愈來愈重視食品原料與成分，品牌此次以「慢享濃郁，品味解密」為主題，從原料選擇到製作工藝，帶大家重新認識一杯冰淇淋。
一杯看似簡單的冰淇淋，背後其實有不少講究。哈根達斯指出，經典香草、草莓及抹茶口味皆以6種原料製成，並選用來自世界各地的特色食材，包括馬達加斯加香草、日本茶道級抹茶，以及歐洲草莓等。
除了原料，濃郁與綿密口感也與乳脂及空氣含量有關。品牌表示，使用鮮奶油及牧場牛奶打造濃郁風味，同時控制製程中的空氣含量，讓冰淇淋呈現滑順口感；製作完成後再透過冷鏈運送與溫度管理，維持至少-18°C低溫，以維持產品品質。
現場體驗則把冰淇淋製作過程變成趣味解密遊戲，從原料選擇一路玩到製作流程。完成活動快問快答，並將現場活動照片分享到個人社群、標記@haagendazstw，經工作人員確認後，即可獲得哈根達斯迷你杯1杯及門市優惠券1份，數量有限、送完為止。
「慢享濃郁，品味解密」活動地點位於松山文創園區W116男澡堂展區，10月2日15時至19時、10月3日12時至19時、10月4日12時至19時開放體驗。地點在台北市大安區光復南路113號。
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