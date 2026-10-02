紅牛新品「日本酢橘」登台！全家酷繽球89元 居酒屋限定沙瓦同步開喝
入秋想換個清爽口味，Red Bull這次把日本風味搬進能量飲料。Red Bull全新「Yellow Edition日本酢橘風味」即日起在台上市，以日本酢橘的鮮明酸香為主調，揉合萊姆與淡淡柚香，搭配細緻氣泡，打造清爽、帶有層次的柑橘風味；新品同步推出全家便利商店、居酒屋限定聯名，從冰品到調酒一次解鎖。
Red Bull Yellow Edition採亮黃色罐身，主打日本酢橘風味，入口先是明亮的柑橘酸香，接著帶出萊姆清爽感與淡淡柚香。新品即日起陸續於全家便利商店、萬家福、樂家康、全聯，以及momo、PChome、蝦皮等通路販售。
新品首波與全家便利商店人氣冰品「酷繽球」合作，9月30日至10月27日，購買Red Bull 250ml系列任一款，搭配四季檸檬或巨峰葡萄口味酷繽球，享合購價89元；同期間，四季檸檬酷繽球更換上限量Red Bull聯名杯身。
其中，將Yellow Edition倒入冰球杯中，隨著冰球逐漸融化，酢橘與檸檬的果香也會隨之變化，成為秋季限定喝法。另有Red Bull 250ml全系列第二件6折優惠。實際販售及供應情況依各門市公告為準。
除了便利商店冰品，Red Bull也把新口味帶進居酒屋。即日起至31日於全台指定合作店家推出「Red Bull Yellow Lime Sour紅牛酢橘風味沙瓦」，以燒酎為基底加入Yellow Edition，結合柑橘酸香與氣泡感，鎖定秋季聚會、居酒屋小酌情境。
指定店家包括台北「有情出包所 True Bao Maker」、「東京。酒食製作所」、桃園「五月蠅」、台中「酒餚旨味」、台南「喧宵いざかや」及高雄「藝居酒屋げいいざかや」。
活動期間到指定居酒屋購買「Red Bull Yellow Lime Sour紅牛酢橘風味沙瓦」或Yellow Edition任選2杯／罐，還可獲得Red Bull迷你鑰匙圈相機1個，數量有限，送完為止。
目前Yellow Edition已於全家便利商店上市，萬家福、樂家康、全聯及momo、PChome、蝦皮等通路則自10月2日起陸續上架。
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【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
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