快訊

亞運電競／雖敗猶榮！中華隊0:3不敵韓國《英雄聯盟》摘銀

亞運射箭／扛住前兩局亂流後回穩 反曲弓中華男團奪銅牌

Nana親自發聲！害羞認愛T.O.P「會好好地交往下去」

聽新聞
0:00 / 0:00

紅牛新品「日本酢橘」登台！全家酷繽球89元 居酒屋限定沙瓦同步開喝

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
Red Bull Yellow Edition日本酢橘風味換上亮眼黃色罐身，清新點亮日常。圖/Red Bull提供
Red Bull Yellow Edition日本酢橘風味換上亮眼黃色罐身，清新點亮日常。圖/Red Bull提供

入秋想換個清爽口味，Red Bull這次把日本風味搬進能量飲料。Red Bull全新「Yellow Edition日本酢橘風味」即日起在台上市，以日本酢橘的鮮明酸香為主調，揉合萊姆與淡淡柚香，搭配細緻氣泡，打造清爽、帶有層次的柑橘風味；新品同步推出全家便利商店、居酒屋限定聯名，從冰品到調酒一次解鎖。

Red Bull Yellow Edition採亮黃色罐身，主打日本酢橘風味，入口先是明亮的柑橘酸香，接著帶出萊姆清爽感與淡淡柚香。新品即日起陸續於全家便利商店、萬家福、樂家康、全聯，以及momo、PChome、蝦皮等通路販售。

新品首波與全家便利商店人氣冰品「酷繽球」合作，9月30日至10月27日，購買Red Bull 250ml系列任一款，搭配四季檸檬或巨峰葡萄口味酷繽球，享合購價89元；同期間，四季檸檬酷繽球更換上限量Red Bull聯名杯身。

其中，將Yellow Edition倒入冰球杯中，隨著冰球逐漸融化，酢橘與檸檬的果香也會隨之變化，成為秋季限定喝法。另有Red Bull 250ml全系列第二件6折優惠。實際販售及供應情況依各門市公告為準。

除了便利商店冰品，Red Bull也把新口味帶進居酒屋。即日起至31日於全台指定合作店家推出「Red Bull Yellow Lime Sour紅牛酢橘風味沙瓦」，以燒酎為基底加入Yellow Edition，結合柑橘酸香與氣泡感，鎖定秋季聚會、居酒屋小酌情境。

指定店家包括台北「有情出包所 True Bao Maker」、「東京。酒食製作所」、桃園「五月蠅」、台中「酒餚旨味」、台南「喧宵いざかや」及高雄「藝居酒屋げいいざかや」。

活動期間到指定居酒屋購買「Red Bull Yellow Lime Sour紅牛酢橘風味沙瓦」或Yellow Edition任選2杯／罐，還可獲得Red Bull迷你鑰匙圈相機1個，數量有限，送完為止。

目前Yellow Edition已於全家便利商店上市，萬家福、樂家康、全聯及momo、PChome、蝦皮等通路則自10月2日起陸續上架。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全家便利商店限量推出Red Bull聯名杯身，於活動期間購買Red Bull 250ml全系列商品，搭配全家酷繽球即可享合購價89元。圖/Red Bull提供
全家便利商店限量推出Red Bull聯名杯身，於活動期間購買Red Bull 250ml全系列商品，搭配全家酷繽球即可享合購價89元。圖/Red Bull提供

Red Bull Yellow Edition日本酢橘風味清新上市，以亮眼金黃罐身與清爽風味，為好友相聚注入活力。圖/Red Bull提供
Red Bull Yellow Edition日本酢橘風味清新上市，以亮眼金黃罐身與清爽風味，為好友相聚注入活力。圖/Red Bull提供

Red Bull攜手全台居酒屋推出「Red Bull Yellow Lime Sour紅牛酢橘風味沙瓦」，凡到居酒屋購買Red Bull Yellow Eiditon或調飲任選2杯／罐，即可獲得Red Bull迷你鑰匙圈相機乙個。圖/Red Bull提供</p><!--11--><p> </p><p> 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
Red Bull攜手全台居酒屋推出「Red Bull Yellow Lime Sour紅牛酢橘風味沙瓦」，凡到居酒屋購買Red Bull Yellow Eiditon或調飲任選2杯／罐，即可獲得Red Bull迷你鑰匙圈相機乙個。圖/Red Bull提供

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

居酒屋 全家 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

迎萬聖節！全家推「仙女奶茶霜淇淋」搭購「巫婆手指餅乾」趣味搞怪

超商新美味！7-ELEVEN攜日本名店「華味鳥」開發獨家秘方全新和風料理

國際咖啡日 85℃ 指定果咖第二杯半價週抽 iPhone 17、跑步機

7%高酒精也清爽！台灣麒麟Bar BEER新品上市 順口不嗆易入喉

相關新聞

萬聖節玩什麼？桃園飯店變魔法森林 台南「討糖＋甜甜圈DIY」全打包

萬聖節將至，各大飯店陸續換上節慶造景，從沉浸式打卡場景、萬聖大餐到親子討糖活動，讓旅客不用另外安排景點，也能入住飯店一路玩到萬聖節。桃園大溪笠復威斯汀度假酒店打造「闇夜魔法森林」，台南和逸飯店·台南西門館則推出「奇幻夢境」，從魔法森林、變裝晚宴到甜點DIY、討糖遊行，搶攻親子與節慶旅遊商機。

2026高雄市旅行公會冬季國際旅展 今日開幕

2026高雄市旅行公會冬季國際旅展2日在高雄展覽館開幕，展期自10月2日至10月5日。集結逾200家廠商、近400格展位，涵蓋國內外行程、機票、住宿與特色旅遊產品。

台灣虎航2027夏季航班首波上午10時開賣 1199元起促銷航線看這查

台灣虎航2027夏季航班第一波開賣了，單程未稅1199元起，昨天為VIP封館日，今天至明天開放全虎迷搶票。台灣虎航表示，包括東京、大阪、福岡、岡山、沖繩、釜山等人氣航點，今天上午10時至明晚11時59分開放購票，旅遊期間自2027年3月28日至10月30日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。