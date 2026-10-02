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萬聖節玩什麼？桃園飯店變魔法森林 台南「討糖＋甜甜圈DIY」全打包

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
和逸飯店·台南西門館今年以「奇幻夢境」為主題，從飯店空間到餐桌全面換上萬聖裝扮。圖/和逸飯店·台南西門館提供
和逸飯店·台南西門館今年以「奇幻夢境」為主題，從飯店空間到餐桌全面換上萬聖裝扮。圖/和逸飯店·台南西門館提供

萬聖節將至，各大飯店陸續換上節慶造景，從沉浸式打卡場景、萬聖大餐到親子討糖活動，讓旅客不用另外安排景點，也能入住飯店一路玩到萬聖節。桃園大溪笠復威斯汀度假酒店打造「闇夜魔法森林」，台南和逸飯店·台南西門館則推出「奇幻夢境」，從魔法森林、變裝晚宴到甜點DIY、討糖遊行，搶攻親子與節慶旅遊商機。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店即日起至11月1日，園區多處換上魔幻造景。入口設置巨型古老魔法典籍，搭配懸浮掃帚、藥草罐、水晶球等元素，營造奇幻森林氛圍；入夜後，戶外流水階梯兩側點亮南瓜燈與奇幻光影，成為夜間拍照亮點。

除了造景，飯店也規劃房客專屬萬聖休閒活動，包括應景手作及變裝互動等，讓親子旅客能從白天一路玩到夜晚。

餐飲部分，大廳酒吧推出「暗夜饗宴」，包括插上蝙蝠翅膀的「地獄熔岩黑炭牛魔堡」、以軟殼蟹打造的「深海魔蛛軟殼蟹堡」，以及「魔女南瓜園」造型慕斯；另有以燒杯呈現的「威斯汀實驗室」魔藥特調。知味西餐廳及The Deli同步推出萬聖節限定蛋糕與主題餐點。

台南西門館則將飯店打造為「奇幻夢境」，大廳掛上南瓜、鬼怪造型燈籠及撲克牌等元素，並推出兩天一夜、三天兩夜「萬聖饗樂假期」住房方案，可將住宿、早餐、萬聖晚宴及親子活動一次打包。

其中，10月24日舉辦「2026奇幻夢境萬聖晚宴」，Cozzi KITCHÉN推出萬聖主題料理，包括木乃伊Pizza、骷髏頭BBQ豬肋排、紅酒燉牛肉及多款海鮮料理；甜點則以夢遊故事為靈感，推出「Drink Me魔法果凍杯」、「Eat Me魔法餅乾」及「仙境蘑菇森林」。

晚宴現場還安排親子闖關、摸彩及「奇幻變裝走秀」，戶外可不限時玩奇趣操場。成人每位1,380元、7至11歲孩童750元、3至6歲幼童350元，均另加10%服務費；AMAZZING CLUB會員報名享9折。住房專案即日起至10月18日開放預訂，兩天一夜舒適客房每晚8,025元起。

大廳酒吧萬聖限定「地獄熔岩黑炭牛魔堡」。圖/大溪笠復威斯汀提供
大廳酒吧萬聖限定「地獄熔岩黑炭牛魔堡」。圖/大溪笠復威斯汀提供

大溪笠復威斯汀館內餐廳推出多款萬聖限定美饌與搞怪點心。圖/大溪笠復威斯汀提供
大溪笠復威斯汀館內餐廳推出多款萬聖限定美饌與搞怪點心。圖/大溪笠復威斯汀提供

The Deli推出造型逼真的萬聖主題蛋糕與甜點。圖/大溪笠復威斯汀提供
The Deli推出造型逼真的萬聖主題蛋糕與甜點。圖/大溪笠復威斯汀提供

和逸飯店‧台南西門館10月31日推出「萬聖怪奇甜甜圈派對」，邀請親子化身小小甜點師，親手裝飾專屬萬聖甜甜圈，以及最受孩子期待的討糖遊行。圖/和逸飯店·台南西門館提供
和逸飯店‧台南西門館10月31日推出「萬聖怪奇甜甜圈派對」，邀請親子化身小小甜點師，親手裝飾專屬萬聖甜甜圈，以及最受孩子期待的討糖遊行。圖/和逸飯店·台南西門館提供

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