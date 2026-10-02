日本滑雪住星野「每晚千元有找」！福島新旅店明年開幕 連住5晚省更多

日本滑雪季準備開跑，福島又多一個新選擇。星野集團宣布，位於福島縣的「BunkLodge NEKOMA」將於2027年1月12日開幕，即日起開放預約，主打滑雪客與團體旅客，6人入住每人每晚3,200日圓起，若連住5晚，每人每晚最低2,560日圓，換算約新台幣500多元，這也將是星野集團旗下相對平價的滑雪住宿新選擇。

「BunkLodge NEKOMA」前身為東日本大震災後長期休館的設施，經重新整備後重新啟用，隸屬於星野集團旗下「NEKOMA Mountain」滑雪度假區。旅宿共有63間客房，提供4人房與6人房。此間最大特色是「滑雪直達」的便利性，館內設有雪具乾燥室及雪板保養區，滑雪客可在住宿處整理裝備，再直接前往雪場。

BunkLodge NEKOMA標準住宿方案以6人一室計算，每人每晚3,200日圓起，另有連續5晚住宿方案，每人每晚最低2,560日圓。以近期匯率粗估，約新台幣500多元至700元左右。旅宿入住時間為下午3時，退房時間為中午12時，營業期間則為2027年1月12日至3月6日。

同一座滑雪度假區也有另一種住宿玩法。星野集團「磐梯山溫泉飯店」同樣位於雪場旁，提供149間客房，房價14,900日圓起，主打滑雪與溫泉度假一次滿足。旅客除了可以泡溫泉、品嘗會津鄉土料理，還可參加「會津居酒屋GO！」體驗在地飲食文化。退房當日並提供下午2時延後退房，以及「24小時 WAX Bar」，讓滑雪行程更有彈性。

如果偏好自駕與戶外旅行，雪場前方另設汽車露營專用區，旅客可使用磐梯山溫泉飯店的溫泉及Lounge，也有包含露營車租借的方案。

「星野集團 NEKOMA Mountain」2026-27雪季預計自2026年11月28日營業至2027年5月9日，共有13座纜車、33條滑道。一日券線上售價為成人5,900日圓、中高生4,200日圓、小學生2,700日圓。

磐梯山溫泉飯店冬夜極美。圖/星野集團提供

BunkLodge NEKOMA主打的房型之一，圖為6人房。圖/星野集團提供

BunkLodge NEKOMA適合揪團入住。圖/星野集團提供

BunkLodge NEKOMA雪中外觀。圖/星野集團提供