2026高雄市旅行公會冬季國際旅展 今日開幕

2026高雄市旅行公會冬季國際旅展2日在高雄展覽館開幕，展期自10月2日至10月5日。集結逾200家廠商、近400格展位，涵蓋國內外行程、機票、住宿與特色旅遊產品。

「2026觀光工廠夢想派對」及「2026南臺灣生物技術展」也同場登場，民眾一票即可逛三展，從規劃旅行、體驗產業特色到認識南臺灣生技成果，一次收穫多元展覽體驗。

開幕典禮由高雄市茂林區多納國小歌謠隊揭開序幕。孩子們以自然真摯的歌聲帶來富含多納魯凱文化底蘊的Tathenay演出；展現族群文化與世代傳承的力量。隨後，Las Bellas since 1999美麗女孩舞團帶來熱情奔放的森巴舞蹈，為會場增添濃厚的國際嘉年華氣氛，並邀請排灣族打擊樂團「羽・擊舞藝術」登台，以排灣族創作擊樂、古謠、鼻笛及陶壺鼓交織出當代原住民族音樂風貌。從魯凱族歌謠、巴西森巴到排灣族擊樂，三組演出串聯地方文化與國際視野，也呼應旅展促進文化交流、拓展旅遊體驗的核心精神。

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑表示，本屆旅展整合公部門與觀光產業資源，邀集高雄市政府、屏東縣政府、連江縣政府、客家委員會、日本各縣市政府、帛琉觀光局，以及經濟部產業發展署輔導的觀光工廠共同參與；另有旅行社、飯店等業者展出多元產品，希望提供消費者完整、便利的旅遊資訊交流平台，同時為觀光產業創造更多合作與交易機會。

開幕儀式中，與會貴賓共同啟動象徵旅遊熱情與國際交流的動畫，宣告2026高雄市旅行公會冬季國際旅展正式登場。主辦單位表示，旅展不只是選購旅遊商品的消費場域，更是認識不同城市、國家與文化的交流窗口；民眾走進展場，即可從地方特色、觀光工廠到海外旅遊，一次探索多樣化的旅程提案。

同場舉辦的「2026觀光工廠夢想派對」集結全臺31家特色觀光工廠，帶來各地好物與職人體驗。現場規劃假日限定DIY、工廠解密闖關、消費滿額拉霸及萬聖節主題打卡等活動，讓親子家庭邊逛邊玩；「2026南臺灣生物技術展」則呈現生技新知與南臺灣產業發展成果，增添逛展選擇。

親子「遊戲樂園」同步登場，除法鬥樂園與冰雪樂園兩大主題區，還有趣味遊戲機台、機器人對戰、釣魚樂、彩繪體驗及免費開放的氣墊遊樂區。家長可以挑選行程、比較優惠，孩子也能參與互動遊戲，安排一趟全家同樂的展場行程。

旅展期間推出購票入場抽國內外機票，以及消費滿額「摸彩加現場抽獎」雙重活動。10月2日至5日於旅展現場當日消費累計每滿新臺幣6,000元，憑發票或收據可兌換摸彩券1張，並參加現場抽獎1次；滿12,000元可兌換2張並抽獎2次，依此類推，獎項及兌換數量以現場公告為準。旅展官方LINE帳號也推出新好友贈禮，展期每日前500名新加入者可領取商圈夜市券1張，送完為止。

參展旅行社同步推出展場優惠，包括五福旅行社日本行程第二人最高減5,000元、喜鴻旅行社日韓行程第二人折4,000元、山富旅行社日本四國秘境6日遊29,900元起、永信旅行社最高折1萬元、找到了旅行社指定歐洲行程最高折1萬元，以及旅天下旅行社現場最高再折3,000元；航典旅行社則以「幸運轉轉樂」推出旅費優惠。各項優惠適用團型、名額與條件請以業者現場公告為準。泰安觀止溫泉會館住宿券一泊二食(平日)最低65折起，2人住宿專案旅展價9,599元；4人住宿專案旅展價14,599元。

屏東館也帶來「再來一屏！」屏東獎勵旅遊計畫，符合資格的10人以上國外入境團或國內銀髮旅遊團，走訪指定兩處景點並入住合法旅宿，即可依規定申請獎助；國內銀髮團客每人最高4,000元、境外團客每人最高4,500元。自高屏地區以外入境的旅行團，另可加碼申請每團1萬元補助，實際資格與申請方式依屏東縣政府公告辦理。