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80%脆皮黑巧克力生乳捲、法式栗子泡芙！亞尼克、鬍子爺爺新甜點登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
亞尼克迎接隨享卡週年慶，再度攜手貝可拉推出「喀麥隆巧克力季」。圖／亞尼克提供
亞尼克迎接隨享卡週年慶，再度攜手貝可拉推出「喀麥隆巧克力季」。圖／亞尼克提供

「亞尼克」迎接隨享卡週年慶，再度攜手比利時頂級巧克力品牌「貝可拉（Belcolade）」，推出「喀麥隆巧克力季」，打造「BLACK黑饌80%喀麥隆脆皮黑巧克力」與「BLACK黑饌45%喀麥隆牛奶巧克力」，為巧克力愛好者帶來精品可可的多層次風味。

本次所使用的貝可拉產地精選「喀麥隆精品巧克力」，選用稀有「紅色崔里塔尼歐」品種可可為主角，具有深邃的木質基調與成熟煙燻香氣，尾韻並帶著熟成果乾的清香。其中「BLACK黑饌80%喀麥隆黑巧克力脆皮生乳捲」，將特黑可可泡芙蛋糕披覆上霧面巧克力脆皮，並點綴上巧克力脆球，內餡使用可可奶霜與巧克力奶霜，巧克力質地絲滑並具有濃郁香氣，呈現深邃的極致大人味，每條699元。

「BLACK黑饌45%喀麥隆牛奶巧克力生乳捲」保留濃郁可可香氣與風土層次，入口可感受巧克力的焦香與太妃糖風味，並帶著烘焙堅果氣息，兼具深度與平衡感。搭配雙層奶霜、可可泡芙蛋糕與Oreo牛奶巧克力酥餅，層次豐富又具有清爽質地，每條585元。除此之外，「喀麥隆巧克力季」還有「80%喀麥隆黑巧克力雙層巴斯克」、「80%喀麥隆生巧克力黑酷曲」、「80%喀麥隆生巧克力蛋糕」等品項同步登場。

隨著新品上市，YTM限定生乳捲盲盒也迎接全新檔期，有機會抽中全新「BLACK黑饌80%喀麥隆脆皮黑巧克力生乳捲」、「BLACK黑饌45%喀麥隆牛奶巧克力」，以及網路限定款「亞尼克茶拿鐵布丁生乳捲」、還有「特黑巧克力」與「冠軍原味生乳捲」，共計5種款式，每盒售價392元，最高現賺307元。

連鎖泡芙「beard papa’s」10月端上秋日限定甜點。限定「法式栗子泡芙」以質地柔滑綿密的法國進口栗子餡為主角，將其融入經典香草卡士達與打發鮮奶油中，具有栗子的溫潤甜香與微微堅果氣息，每顆95元起。另外「藍莓生乳泡芙」也會於10月延續販售，限於指定門市供應，每顆85元起。

迎接萬聖節到來，10月23日至10月31日期間，限定門市將推出「甜橙巧克力泡芙」，以巧克力卡士達搭配柳橙果餡，再加入日本進口酒漬柳橙丁，以細緻特別的柑橘香氣，為萬聖節增添驚喜，每顆85元起。（雙連概念店採全月販售）

針對特色泡芙外皮，beard papa’s 10月推出限定新品「棉花糖耶克」，將白色棉花糖融化後，包裹於經典日式派皮上層，具有棉花糖蓬鬆柔軟的口感與微甜香氣，搭配日式派皮形成豐富有趣的口感，每顆85元起。同時「千層派」將於10月於指定門市限時回歸，每顆85元起。「迷你可頌三入組」也會在10月於概念店限定販售。

「千層派」與「藍莓生乳」在10月回歸販售。圖／beard papa’s提供
「千層派」與「藍莓生乳」在10月回歸販售。圖／beard papa’s提供

beard papa’s於10月推出「棉花糖耶克」與「法式栗子」內餡。圖／beard papa’s提供
beard papa’s於10月推出「棉花糖耶克」與「法式栗子」內餡。圖／beard papa’s提供

針對萬聖節，beard papa’s設計「甜橙巧克力泡芙」。圖／beard papa’s提供
針對萬聖節，beard papa’s設計「甜橙巧克力泡芙」。圖／beard papa’s提供

beard papa’s於10月推出多款特色品項。圖／beard papa’s提供
beard papa’s於10月推出多款特色品項。圖／beard papa’s提供

亞尼克生乳捲盲盒推出全新檔期，內含「BLACK黑饌80%喀麥隆脆皮黑巧克力生乳捲」、「BLACK黑饌45%喀麥隆牛奶巧克力」等5種隨機口味。圖／亞尼克提供
亞尼克生乳捲盲盒推出全新檔期，內含「BLACK黑饌80%喀麥隆脆皮黑巧克力生乳捲」、「BLACK黑饌45%喀麥隆牛奶巧克力」等5種隨機口味。圖／亞尼克提供

亞尼克BLACK黑饌「80%喀麥隆脆皮黑巧克力生乳捲」，售價699元。圖／亞尼克提供
亞尼克BLACK黑饌「80%喀麥隆脆皮黑巧克力生乳捲」，售價699元。圖／亞尼克提供

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