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滿額送貴妃花雕蝦、套餐升級御燒白鰻煲仔飯！全台最大「莆田」開幕了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
御燒白鰻煲仔飯，每份698元。圖／王品提供
御燒白鰻煲仔飯，每份698元。圖／王品提供

連續多年榮獲新加坡米其林一星肯定的「莆田 PUTIEN」，即日起正式進駐台北大巨蛋商場，開設品牌在台最大旗艦店。並於全台推出「貴妃花雕蝦」、「鹽焗午仔魚」等5道新菜。慶祝新品上市，即日起到11月30日，內用消費滿1,200元，即贈「貴妃花雕蝦」份。11月30日前至大巨蛋店內用消費多人套餐，主餐還可享免費升級「御燒白鰻煲仔飯」。

全新開幕的莆田大巨蛋店，目前為品牌在台的第四間店，全店共118坪，可容納134名賓客，為品牌在台最大門市。空間設計以「南洋自然閒適美學」為主軸，營造柔和、自然且具放鬆感的用餐氛圍。

莆田本次以「莆田新味 秋冬暖胃」為主題，在全台推出5道秋冬新菜。「貴妃花雕蝦」將鮮蝦以花雕酒、老薑與枸杞細火入味，兼具滋補與鮮味，每份428元。「鹽焗午仔魚」以花椒粗鹽燜焗午仔魚至入味，再淋上白蘭地增添香氣，透過剝去鹽衣與桌邊點火，為料理增添儀式感，每份598元。「金磚酥皮牛排」精選板腱牛以香料滷製3小時入味，沾上蜂巢麵糊酥炸至表皮金黃，每份798元。此外還有「乾香辣炒鱸魚」、「御燒白鰻煲仔飯」同步登場，各為428元、698元。

除此之外，針對台北大巨蛋店、桃園台茂店，還推出限定料理「板粟海參煲」、「御品燒子排」、「清蒸龍虎斑」等海陸料理。台北大巨蛋店也推出獨家限定茶飲「蔗香阿里山烏龍茶」，增添不同風味組合。迎接全台新菜上市，即日起到11月30日，內用消費滿1,200元，並出示FB/IG/LINE活動畫面或王品瘋美食票券，即贈送新菜「貴妃花雕蝦」。即日起到11月30日，全台門市內用消費2/4/6人套餐，並出示活動畫面或王品瘋美食票券，享主餐免費升級「御燒白鰻煲仔飯」。完成打卡任務，贈送「莆田秘製辣椒醬」1罐。

「莆田 PUTIEN」，即日起正式進駐台北大巨蛋商場，開設品牌在台最大旗艦店。圖／王品提供
「莆田 PUTIEN」，即日起正式進駐台北大巨蛋商場，開設品牌在台最大旗艦店。圖／王品提供

貴妃花雕蝦，每份428元。圖／王品提供
貴妃花雕蝦，每份428元。圖／王品提供

「莆田」即日起推出多款特色料理。圖／王品提供
「莆田」即日起推出多款特色料理。圖／王品提供

金磚酥皮牛排，每份798元。圖／王品提供
金磚酥皮牛排，每份798元。圖／王品提供

御品燒子排。圖／王品提供
御品燒子排。圖／王品提供

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