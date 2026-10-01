《復活男》死後72小時又活過來！具教煥一路死不停 101分鐘爽打到底

《復活男》就是節奏很快！原本漫改超級英雄題材最容易遇到的問題，就是前段花太多時間交代設定，但這部片全長101分鐘，幾乎沒有太多停頓，重點放在「死後72小時復活、越死越強」這核心設定一路推進。

電影的動作戲密集，從追殺、逃亡到正面對決，一路打不停。

中間穿插的笑點也讓整體氣氛不至於一直維持在緊繃狀態，幾段角色之間的互動甚至比打鬥本身更有記憶點。

演員表現也是電影的重要支撐。

具教煥飾演的石煥，前一刻還是四處碰壁、面試失敗的求職者，下一刻就得面對接連而來的追殺與死亡。他本身的疲憊感和失控氣質，和角色設定很合。

復活男／劇照

姜其永則負責不少吐槽與喜劇節奏，兩人的互動讓電影多了不少輕鬆感。

復活男／劇照

申承浩飾演的Black則走完全不同的路線，話不多、態度冷淡，和石煥形成明顯對比。

復活男／劇照

金是兒飾演的妹妹，也補上了石煥不斷復活與反擊背後的情感動機。

復活男／劇照

較可惜的是，電影推進速度太快，幾段劇情銜接顯得稍微倉促，後半段部分CG效果也略有人工感。

《復活男》沒有把故事說得太複雜，把「死了還會活回來」設定一路玩到底。

復活男／劇照

每一次死亡、復活，再重新反擊，都是電影最直接的看點；101分鐘一路推進，該打的打、該笑的笑，在商業娛樂片這件事上，完成得相當乾脆！

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