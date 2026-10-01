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任天堂授權商品旗艦中心前進台中新光 瑪利歐、皮克敏周邊一次入手

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
旗艦中心提供完整商品選購與遊戲體驗，也為台中消費市場再添動漫遊戲與IP商品新亮點。記者宋健生／攝影
旗艦中心提供完整商品選購與遊戲體驗，也為台中消費市場再添動漫遊戲與IP商品新亮點。記者宋健生／攝影

任天堂迷衝了！台灣任天堂公司代理商傑仕登1日宣布，傑仕登「任天堂授權商品旗艦中心」將於2日正式進駐台中新光三越6樓，集結Nintendo Switch、Nintendo Switch 2主機與遊戲，以及超級瑪利歐、薩爾達傳說、斯普拉遁、動物森友會、皮克敏等熱門任天堂角色周邊，打造中部地區任天堂迷的全新購物與體驗據點。

此次旗艦中心販售品項相當多元，除Nintendo Switch、Nintendo Switch 2主機及相關遊戲軟體之外，還網羅多款任天堂授權商品，從模型、絨毛布偶到生活雜貨等應有盡有，讓玩家除了購買遊戲主機與軟體，也能一次收藏喜愛角色的各式周邊。

為歡慶旗艦中心開幕，傑仕登同步推出開幕限定優惠，活動自10月2日至31日止。消費者購買任一商品、不限金額，即可獲得「超級瑪利歐水晶轉印貼紙」1份；購買Nintendo Switch 2主機1台，則贈送「Nintendo Switch 2壓克力吊飾」1個。

此外，購買Nintendo Switch 2主機1台，再搭配NS2或NS系列軟體1款，還可獲得「問號磚塊陶瓷杯墊」1個，透過主機、遊戲軟體及授權周邊搭配，吸引玩家到店消費。

除了購物，旗艦中心也將推出《瑪利歐賽車世界》體驗會，10月3日至4日下午2時至晚間8時舉行，消費者可到傑仕登任天堂授權商品旗艦中心現場體驗試玩《瑪利歐賽車世界》，完成體驗即可獲得活動禮物1份。

傑仕登表示，這次授權商品旗艦中心進駐台中新光三越，將透過遊戲主機、軟體及角色授權商品多元布局，提供任天堂玩家更完整的商品選購與遊戲體驗，也為台中消費市場再添動漫遊戲與IP商品新亮點。

傑仕登任天堂授權商品旗艦中心2日進駐台中新光三越，打造任天堂迷的全新購物與體驗據點。記者宋健生／攝影
傑仕登任天堂授權商品旗艦中心2日進駐台中新光三越，打造任天堂迷的全新購物與體驗據點。記者宋健生／攝影

旗艦中心販售品項相當多元，從模型、絨毛布偶到生活雜貨等應有盡有。記者宋健生／攝影
旗艦中心販售品項相當多元，從模型、絨毛布偶到生活雜貨等應有盡有。記者宋健生／攝影

瑪利歐 皮克敏 任天堂

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