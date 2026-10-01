日本頂級超市成城石井首登台 網喊：讓它看看台灣人實力「買到開分店」

又有日本知名超市品牌首度登台，atre Taiwan在官方社群宣布，明年即將迎來創業100周年的「成城石井」，首度在台灣台北推出「成城石井快閃店」進駐atre台北車站B1。

成城石井自1927年於日本東京創立首家超市門市，目前在日本各地擁有超過230家門市。由於創始地東京「成城」，居住著許多企業家、學者、大文豪與電影導演等各界精英，是東京知名的高級住宅區，從最初為一家小型食品店，為了滿足當地對食材品質極為挑剔的名流貴婦，逐漸轉型為匯集世界美食的精品超市。

後來，成城石井成長為日本知名的頂級超市之一，以嚴選國內外優質食品、自營中央廚房熟食與獨家自有品牌商品聞名，與一般大眾超市不同，它定位於小奢華與精緻生活，店舖多設於主要轉乘車站、百貨公司地下街及商辦大樓內。

這次首度在台北車站推出成城石井快閃店，精選出27款頂級商品，邀請台灣消費者體驗由成城石井超市帶來的日本高品質美味。

對於此消息發布，網友紛紛給出回應「在日本算中高價位超市了，來台灣的價錢會不會...」、「怕日幣當台幣賣」、「成城石井我就算人在日本都買不下去了」、「有大谷翔平優格嗎？」、「居然是快閃店，讓成城石井看看台灣人的實力，讓它被買到開海外分店」、「超愛，拜託趕快進來，開到像咖樂迪一樣多」。