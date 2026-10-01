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叔圈天花板貝克漢親自示範！BOSS聯名系列打造不費力的英倫紳士質感
隨著秋冬季節到來，德國時尚品牌BOSS迎來全新BOSS BY BECKHAM 2026秋冬系列，由品牌造型創意總監、前足球巨星大衛貝克漢（David Beckham）親自操刀設計與演繹，以戶外生活與經典英倫風格為靈感，為當代男士重塑冬日著裝美學。
貝克漢說：「本系列以我在秋冬時節偏好的穿著方式為出發點，低調而講究，兼具風格與舒適感。對我而言，真正的自信來自穿起來舒適自在、看起來同樣出色的服裝。」全新形象廣告由攝影師Dan Jackson掌鏡，呈現貝克漢冬居英倫鄉間的生活質感。系列設計特別強調靈活靈動的穿搭彈性，無論是清冷宜人的鄉間漫步、圍坐壁爐旁邊的愜意夜晚，或是出席正式的節慶聚會，都能輕鬆切換造型，完美平衡舒適感與精緻品味。
重要單品都是以精緻裁縫工藝打造適合日常穿著的經典款：大衣與外套選用厚實質感面料，呈現俐落輪廓；奢華針織系列則採用羊毛、喀什米爾羊毛與羊駝毛等頂級材質。標誌性的剪裁西裝巧妙融合英倫設計美學與義大利精選面料，勾勒出自信俐落的線條。襯衫部分則提供硬挺棉質與休閒磨毛法蘭絨等多元選擇；配件如靴款與運動鞋，更運用大地棕、森林綠等英倫鄉間色系，堆疊出豐富層次感。
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