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培育新銳才華！卡地亞創「明日人才獎」 尋找新世代的珠寶與製表大師

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
卡地亞宣布設立「明日人才獎」，涵蓋製表與珠寶兩大獎項。圖／卡地亞提供
卡地亞宣布設立「明日人才獎」，涵蓋製表與珠寶兩大獎項。圖／卡地亞提供

頂級精品品牌卡地亞（Cartier）宣布正式設立「明日人才獎」（Cartier Talents of Tomorrow Awards）。此獎項由1995年創立的「卡地亞明日製表人才獎」進化而來，今年首度納入珠寶領域，不僅展現品牌對這兩大傳統工藝的致敬，更展現深耕並培育新銳創作人才的堅定決心。

本屆競賽特別以品牌最具標誌性的「卡地亞野生動物」為創作主題。從美洲豹、老虎到鱷魚，動物圖騰長久以來一直在品牌經典作品中扮演重要角色。製表獎參賽者需以卡地亞自製的1847 MC機芯視角重新演繹動物意象；珠寶獎參賽者則需以胸針的形式，自由揮灑獨特的藝術美學與工藝創意。

卡地亞明日人才獎自即日起至11月30日開放報名。製表獎延續以往原本向瑞士、法國、比利時與德國學生開放報名，今年更擴大資格至瑞典、丹麥與芬蘭的有志青年；全新設立的珠寶獎則開放法國、義大利或瑞士且至少完成兩年專業珠寶培訓的學子角逐。競賽將針對各領域評選出八位入圍者，入圍者須以80個工時為上限，在三個月內創作出專屬計畫。期間，入圍者將可自行挑選一位品牌外部的導師，接受一對一指導。

三個月結束後，候選人須提交完整的專案成果，以及紀錄創作發展重要階段的日誌，並附上相關草稿與相片。最終，將由獨立製表師Kari Voutilainen、佳士得歐洲區主席François Curiel及巴黎裝飾藝術博物館 (Musée des Arts Décoratifs) 文化遺產策展人Mathieu Rousset-Perrier等專業人士在內組成的評審團，將選出各領域的三位獲獎者，頒獎典禮預計於2027年春季舉行。

卡地亞宣布設立「明日人才獎」，涵蓋製表與珠寶兩大獎項。圖／卡地亞提供
卡地亞宣布設立「明日人才獎」，涵蓋製表與珠寶兩大獎項。圖／卡地亞提供

卡地亞宣布設立「明日人才獎」，涵蓋製表與珠寶兩大獎項。圖／卡地亞提供
卡地亞宣布設立「明日人才獎」，涵蓋製表與珠寶兩大獎項。圖／卡地亞提供

卡地亞設立「明日人才獎」，向頌品牌製表與珠寶兩大工藝致敬。圖／卡地亞提供
卡地亞設立「明日人才獎」，向頌品牌製表與珠寶兩大工藝致敬。圖／卡地亞提供

珠寶 鱷魚 美洲豹

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