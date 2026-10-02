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集資破500萬！「Echomap 回聲地圖」再推臺灣版 打造島嶼足跡

聯合新聞網／ 有你共創
（圖／有你共創提供）
（圖／有你共創提供）

在嘖嘖集資平台突破 500 萬元、吸引逾千名旅人支持的「Echomap 回聲地圖」，正式於 10 月推出全新臺灣版地圖！由臺灣原創品牌旅圖無界推出、有你共創策畫群眾募資及營運，如今回聲地圖從世界、日本回到故鄉，延續實木工藝結合數位科技產品概念，讓旅人能以地圖記錄走訪足跡，收藏專屬於自己的臺灣旅行記憶。

專利 NFC 智慧互動，輕觸喚起每座城市的旅行回憶

打破實體與雲端界線！全新推出的臺灣地圖延續專利設計，搭載內建 NFC 晶片的智慧圖釘，使用者只需將搭載專屬手機 App 輕輕靠近，隨即連動雲端相簿，開啟過往旅途照片與影音故事。無論是花東縱谷的公路兜風、臺南巷弄的尋味之旅還是合歡山上的璀璨星空，國內旅行精彩瞬間立刻浮現眼前，化為回聲地圖上觸手可及的專屬風景。

（圖／有你共創提供）
（圖／有你共創提供）
天然實木層次雕刻，完美融入居家空間的擺飾

堅持選用高抗彎、高防潮的天然木質層次，耐久實用更為空間妝點溫馨氛圍。高精度雷射雕刻，細膩劃出臺灣地貌紋理與城市輪廓。每塊木材皆保留獨一無二的原始天然木紋，深淺疊加彰顯層次，搭配無痕免釘背膠設計，讓使用者能輕鬆拼貼，無需擔心傷及牆面留下痕跡。包含兩種尺寸與三種背板材質，使用者可挑選合適的風格，隨心所欲自由搭配生活空間。

（圖／有你共創提供）
（圖／有你共創提供）
質感生活新提案：珍藏島嶼時光，回顧生命軌跡

國內旅行的價值不僅在於出發，更涵蓋時光紀錄與回顧沉澱，將旅途走過的足跡拓印在回聲地圖裡，便消弭了虛實界線。在居家收藏空間，它可以是凝聚情感的對話起點，向來訪親友分享沿途風景，或成為代際間傳承島嶼故事的溫暖載體。從自我紀錄、典藏記憶到情感交流，每塊拼圖與感應，都讓國內旅行有了永恆延續與再次鮮明的開場。一段關於臺灣的專屬私藏冒險故事，正在持續展開。

今年 10 月全新上市，首月推出 7 折優惠。更多產品資訊請洽旅圖無界官網 https://unii.vip/echomaptw-udn

本次專案由旅圖無界推出，並由「有你共創」參與群眾募資策略、品牌營運與市場推廣，成功協助專案於嘖嘖平台突破 500 萬元募資金額，進一步擴大品牌市場能見度。

關於有你共創（uniicreative）

有你共創數位股份有限公司，作為全臺領先的文化娛樂與品牌全通路跨境服務商，提供 IP 服務、群眾募資、品牌營運及海外拓展服務，以創新的一站式解決方案結合數據分析，協助品牌拓展市場、布局海外。旗下包含有.設計、有點市、有.好募，已累積策劃執行超過 80 場國際知名 IP 特展及主題快閃店，未來將持續攜手品牌、內容方與創作者，共同打造具創意、內容價值與商業成長動能的共創生態系。

足跡 地圖 群眾募資

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