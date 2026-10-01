台灣虎航攜手Dohop推「虎里轉」 跨航轉機一次訂

CAPA航空領袖峰會今天在日本北海道新千歲機場舉行。台灣虎航於會議中宣布，將攜手旅遊科技公司Dohop推出「虎里轉tigerhop」訂票平台，首波與酷航合作，讓旅客可透過單一訂票平台購買跨航空公司組合行程，串聯日本地方航點與新加坡等亞太航點。

台灣虎航表示，「虎里轉」採用Dohop「RetailConnect」技術，旅客可在一次購票過程中安排聯航轉機行程。例如從新加坡出發，可經桃園機場轉往秋田、鳥取、岡山等日本航點；日本地方機場旅客也可經桃園轉往新加坡，增加亞太航網的串聯選擇。

台灣虎航董事長黃世惠指出，透過與Dohop合作，可用更彈性的方式延伸國際航線，未來也期待與更多航空夥伴合作，深耕亞太市場。

台灣虎航強調，「虎里轉」目前並不提供行李直掛，轉機時間則設定在3至48小時。若跨航空公司組合行程以台灣虎航航班為首段，且旅客有託運行李需求，台虎將免費提供優先行李服務。旅客也可選購Dohop提供的「ConnectSure」航班中斷及旅遊保障服務。

台灣虎航說明，「虎里轉」將持續透過合作夥伴擴大航網，提供旅客更多元的亞太轉機選擇。此外，也會拓展旅遊服務，除與易飛網合作推出「虎加酒tigertel」，並導入AI行程助理，旅客完成訂購後，可依個人旅遊喜好及需求取得客製化行程建議。