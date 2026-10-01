快訊

康乃爾大學「7惡狼下藥性侵」女大生 1人遭爆疑為南韓已故前總理金孫

獨／華南金董座與投信工會理事長赴勞動部 若4合1破局最壞情況曝光

以為沒事？民眾遊陸帶豬肉乾回台爽PO網 防檢署追查開罰20萬

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣虎航攜手Dohop推「虎里轉」 跨航轉機一次訂

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
台灣虎航攜手Dohop串聯亞太航網打造一站式轉機服務 「虎里轉tigerhop」訂票平台正式上線。圖/台灣虎航提供
台灣虎航攜手Dohop串聯亞太航網打造一站式轉機服務 「虎里轉tigerhop」訂票平台正式上線。圖/台灣虎航提供

CAPA航空領袖峰會今天在日本北海道新千歲機場舉行。台灣虎航於會議中宣布，將攜手旅遊科技公司Dohop推出「虎里轉tigerhop」訂票平台，首波與酷航合作，讓旅客可透過單一訂票平台購買跨航空公司組合行程，串聯日本地方航點與新加坡等亞太航點。

台灣虎航表示，「虎里轉」採用Dohop「RetailConnect」技術，旅客可在一次購票過程中安排聯航轉機行程。例如從新加坡出發，可經桃園機場轉往秋田、鳥取、岡山等日本航點；日本地方機場旅客也可經桃園轉往新加坡，增加亞太航網的串聯選擇。

台灣虎航董事長黃世惠指出，透過與Dohop合作，可用更彈性的方式延伸國際航線，未來也期待與更多航空夥伴合作，深耕亞太市場。

台灣虎航強調，「虎里轉」目前並不提供行李直掛，轉機時間則設定在3至48小時。若跨航空公司組合行程以台灣虎航航班為首段，且旅客有託運行李需求，台虎將免費提供優先行李服務。旅客也可選購Dohop提供的「ConnectSure」航班中斷及旅遊保障服務。

台灣虎航說明，「虎里轉」將持續透過合作夥伴擴大航網，提供旅客更多元的亞太轉機選擇。此外，也會拓展旅遊服務，除與易飛網合作推出「虎加酒tigertel」，並導入AI行程助理，旅客完成訂購後，可依個人旅遊喜好及需求取得客製化行程建議。

台灣虎航攜手旅遊科技公司Dohop推出「虎里轉tigerhop」訂票平台。圖/台灣虎航提供
台灣虎航攜手旅遊科技公司Dohop推出「虎里轉tigerhop」訂票平台。圖/台灣虎航提供

虎航 台灣虎航 轉機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣虎航攜手 Dohop 串聯亞太航網打造一站式轉機服務

星宇航空峇里島航線今首航！每週5班盼吸引歐美轉機客

雄獅攜長榮機票買一送一！曼谷、沖繩等5航點 東京首爾5,888元

週二買機票最便宜？專家打臉都市傳說 揭「黃金預訂區間」

相關新聞

新光三越周年慶起跑 大家都在買什麼？這類商品業績飆逾5成

新光三越周年慶1日由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南小北門、高雄三多店六店領軍開跑，一早開店即湧入大批購物人潮，首波六店首日整體業績有望突破15.5億元、來客數衝破14.5萬人次，正式引爆今年周年慶購物熱潮。其中機能跑鞋買氣尤其突出，帶動運動服飾業績成長逾5成，成為首日表現最亮眼的品類之一。

三大需求助攻 新光三越周年慶首日業績衝破15.5億、逾14萬人湧入

新光三越首波周年慶由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南小北門、高雄三多店6店今日帶頭衝，首波6店首日整體業績有望突破15.5億元、來客數衝破14.5萬人次，正式點燃周年慶年度消費熱潮。

美食「訂得到」成信用卡新權益 國泰世華攜inline推逾80家名店保留席

信用卡搶攻餐飲商機，競爭從刷卡回饋延伸至熱門餐廳訂位。國泰世華銀行今日宣布推出「饗美食」餐飲計畫，攜手餐飲訂位平台inline，串聯全台逾80家星級餐廳、特色私廚與人氣名店，提供卡友專屬保留席，讓「訂得到」成為信用卡新權益。

Snoopy聯名來了！樂扣樂扣11款生活好物登場 316不鏽鋼杯成亮點

LocknLock樂扣樂扣首次攜手SNOOPY™，以「日常微度假」為主題推出全新聯名系列，從通勤喝水、午餐備餐到旅行收納，將Snoopy與Olaf的療癒角色魅力融入生活用品，共推出6大品項、11款商品，價格自349元至1,499元。

搖桿變椅凳、十字鍵化身靠枕！IKEA首度攜手XBOX推出「YXSTABY系列」

當遊戲成為全球超過30億人的日常，玩遊戲的場景不再侷限在固定的電競空間，而是延伸至客廳、餐桌到臥室等不同居家場景。IKEA首度攜手XBOX推出全新YXSTABY系列，結合XBOX 25年對玩家需求的洞察與IKEA超過80年的居家生活專業，每件產品皆由雙方設計師共同打造，推出13款兼具遊戲機能與居家美感的家具家飾品，從以經典XBOX控制器為靈感打造的搖桿造型椅凳、十字鍵造型靠枕與收納淺盤，到附有輪腳、可靈活移動的電視架與活動邊桌，不僅充滿趣味性，更兼顧舒適與機能需求。

NIQ首度公開台灣消費者趨勢洞察 揭三大族群消費決策分化

消費者市場洞察顧問公司 NielsenIQ 尼爾森愛科台灣（以下簡稱 NIQ）1日首度公開台灣最新消費者趨勢洞察，深入解析三大代表性消費族群－Gen Z世代、準三明治族群與雙人無子女家戶，在當前經濟環境下的決策分化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。