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桃茶沙龍桃機展期倒數 桃茶寶盒成旅客打卡亮點

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
桃園市政府農業局「桃茶生活節」連續2年進駐桃園國際機場，今年與昇恆昌免稅商店攜手以「桃茶風土」為主題推出「桃茶沙龍」，將桃園茶推向國際旅客市場。圖/桃園市政府農業局提供
桃園市政府農業局「桃茶生活節」連續2年進駐桃園國際機場，今年與昇恆昌免稅商店攜手以「桃茶風土」為主題推出「桃茶沙龍」，將桃園茶推向國際旅客市場。圖/桃園市政府農業局提供

桃園市政府農業局「桃茶生活節」與昇恆昌免稅商店合作推出「桃茶沙龍」，9月24日起在桃園國際機場展出，吸引不少候機旅客駐足品茶、選購桃園好茶。展期至10月14日，農業局提醒民眾把握連假前機會，到機場體驗桃園茶香。

農業局長陳冠義表示，活動開展以來，桃茶地圖、聞香體驗及奉茶品飲受到旅客關注，不少人特地前往展區，了解桃園茶區及在地品牌。其中，桃市府與國立故宮博物院聯名推出的「桃茶寶盒」，以《清 乾隆 粉彩蟠桃天球瓶》為設計靈感，結合桃園市花桃花、桃樹及故宮蟠桃意象，外盒採多層次紙雕設計，點亮後還可作為燈飾，成為現場詢問度較高的商品，也吸引旅客拍照打卡。

昇恆昌表示，活動透過茶葉展示、聞香及奉茶品飲等體驗，讓候機旅客認識桃園茶區及在地品牌；除提供展覽空間，也設置桃園茶農及在地品牌展售區，讓旅客候機時能體驗台灣茶文化並選購桃園農特產品，拓展在地農產品銷售通路。

目前現場有尚好茗茶、双霖茶莊兩大桃園茶品牌展售。尚好茗茶扎根龍潭三洽水茶區，由兩代茶人延續製茶技藝；双霖茶莊深耕楊梅秀才茶區，結合傳統炭焙與現代製程，各具特色。另有豐滄「桃園雙韻米香禮盒」、奶油花生牛軋糖及花生軟糖等桃園伴手禮，旅客可一次選購茶品及農特產品。

農業局表示，「桃茶沙龍」已連續2年進駐桃園國際機場，今年首度與昇恆昌合作，透過國門場域推廣桃園茶及在地農特產品。展期至10月14日，活動地點位於桃園機場第二航廈C5R昇恆昌免稅商店「台灣大道」，旅客可透過聞香、品飲及選購，認識桃園茶。

桃機 昇恆昌 桃園

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