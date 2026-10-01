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三大需求助攻 新光三越周年慶首日業績衝破15.5億、逾14萬人湧入

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越首波周年慶全台6店開跑，正式點燃周年慶年度消費熱潮。記者林士傑／攝影
新光三越首波周年慶全台6店開跑，正式點燃周年慶年度消費熱潮。記者林士傑／攝影

新光三越首波周年慶由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南小北門、高雄三多店6店今日帶頭衝，首波6店首日整體業績有望突破15.5億元、來客數衝破14.5萬人次，正式點燃周年慶年度消費熱潮。

新光三越董事長吳東昇指出，近年台股走強民眾財富增加，但財富效應並未明顯轉化為實體消費，資金偏向繼續投入股市，甚至出現借貸投資的現象，這樣的資金流動並不健康，當務之急如何引導資金從過熱的股市中分散投入到各行各業，以實現更均衡的經濟發展，並呼籲民眾「賺錢也要記得花錢」。執行副總吳昕昌認為，今年股市帶動，大家收入應該都不錯，這個時間點大家可以對自己好一點，對於今年周年慶買氣正面看待。

綜觀今年消費現象，「成家、換機、自我犒賞」三大需求助攻，加上百貨年度回饋，家用、3C、頂級保養、潮流與設計師服飾、機能跑鞋均創下雙位數成長，共同帶動首日買氣。台北南西店60萬高額消費禮dyson強勁雙錐吸塵器共6台，開店20分鐘兌換一空。

當中「成家型消費」與「科技換機潮」需求，首日家用、3C雙雙創下雙位數成長，SAMSUNG 75吋電視、LG WashTower AI智控洗乾衣機、LG Styler蒸氣電子衣櫥等智慧家電買氣強，帶動日韓家電品牌成長超過2成，中高階床款也熱銷成長近3成。3C則受惠iPhone 18 Pro系列新品上市帶動換機潮，整體業績成長超過1成，其中iPhone 18 Pro Max、iPad Air 11、Apple Watch 12為首日熱賣商品。

周年慶必買且人潮熱絡的化妝品，以頂級保養業績成長超過1成，專業彩妝與精品美妝表現最亮眼。服飾以潮流與機能帶動買氣，尤其日韓潮流品牌表現亮眼。機能跑鞋熱潮包括HOKA、ON路跑鞋持續熱銷，運動服飾業績成長超過5成。

今年新光三越大規模攜手寶可夢30周年，在社群掀起討論潮，首日也創造兌寶可夢換熱潮，其中，聯名卡滿額兌換的摺疊傘，開店不到4小時兌換超過千把；捕捉「新光三越周年慶寶可夢30周年主題列車」並分享到個人社群平台可兌換鑰匙圈，不到4小時亦兌換突破千組，周年慶期間還有寶可夢多款好禮陸續開換、開賣，全台更將串聯超過70場寶可夢見面會。

周年慶首波6店，SK-II超限量青春加大增量組價值15,904元，5.1折特價8,091元。圖／新光三越提供
周年慶首波6店，SK-II超限量青春加大增量組價值15,904元，5.1折特價8,091元。圖／新光三越提供

台中中港店ANTEPRIMA哆啦A夢聯名WIREBAG，24,900元。圖／新光三越提供
台中中港店ANTEPRIMA哆啦A夢聯名WIREBAG，24,900元。圖／新光三越提供

台北南西店、桃園站前店、台中中港店Nintendo Switch 2 Pokemon Pokopia主機組合，15,880元。圖／新光三越提供
台北南西店、桃園站前店、台中中港店Nintendo Switch 2 Pokemon Pokopia主機組合，15,880元。圖／新光三越提供

台南小北門emis限量秋冬福袋（含經典秋冬帽子、包款、飾品等），2,980元。圖／新光三越提供
台南小北門emis限量秋冬福袋（含經典秋冬帽子、包款、飾品等），2,980元。圖／新光三越提供

周年慶首波6店，集雅社LG五件組 Styler蒸氣電子衣櫥第二代－奢華鏡面LG R723MG，52,900元。圖／新光三越提供
周年慶首波6店，集雅社LG五件組 Styler蒸氣電子衣櫥第二代－奢華鏡面LG R723MG，52,900元。圖／新光三越提供

台北南西店MUCENT經典棒球帽，1,390元。圖／新光三越提供
台北南西店MUCENT經典棒球帽，1,390元。圖／新光三越提供

台中中港店ZO&FRIENDS X CONVERSE KIDS聯名休閒長袖上衣／聯名休閒長褲，1,880元／1,880元。圖／新光三越提供
台中中港店ZO&FRIENDS X CONVERSE KIDS聯名休閒長袖上衣／聯名休閒長褲，1,880元／1,880元。圖／新光三越提供

台中中港店HOKA Rincon 5路跑鞋原價4,280元，特價3,424元。圖／新光三越提供
台中中港店HOKA Rincon 5路跑鞋原價4,280元，特價3,424元。圖／新光三越提供

周年慶首波6店，ESTEE LAUDER無敵膠原家族日夜保養組價值9,832元，5.7折特價5,600元。圖／新光三越提供
周年慶首波6店，ESTEE LAUDER無敵膠原家族日夜保養組價值9,832元，5.7折特價5,600元。圖／新光三越提供

新光三越 周年慶 業績

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