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美食「訂得到」成信用卡新權益 國泰世華攜inline推逾80家名店保留席

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰世華銀行宣布推出「饗美食」餐飲計畫，攜手餐飲訂位平台inline，串聯全台逾80家星級餐廳、特色私廚與人氣名店，提供卡友專屬保留席。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行宣布推出「饗美食」餐飲計畫，攜手餐飲訂位平台inline，串聯全台逾80家星級餐廳、特色私廚與人氣名店，提供卡友專屬保留席。圖／國泰世華銀行提供

信用卡搶攻餐飲商機，競爭從刷卡回饋延伸至熱門餐廳訂位。國泰世華銀行今日宣布推出「饗美食」餐飲計畫，攜手餐飲訂位平台inline，串聯全台逾80家星級餐廳、特色私廚與人氣名店，提供卡友專屬保留席，讓「訂得到」成為信用卡新權益。

國泰世華指出，2023年至2025年，旗下信用卡國內餐飲簽帳金額累計成長逾三成，餐飲已成為卡友高頻消費場景。隨著消費者愈來愈重視用餐品質，銀行也將餐飲權益從折扣、點數回饋，擴大至訂位與限定餐會，藉此提高卡友使用黏著度。

國泰世華銀行數據長梁明喬表示，消費者用餐經常碰到的難題是訂不到餐廳，此次與inline合作籌備約一年，希望把訂位、消費與體驗串聯起來。他指出，國泰世華已將多張信用卡整併為CUBE卡，並持續擴大小樹點使用場景，未來將深化相關生態圈。

梁明喬表示，信用卡餐飲權益已不再侷限於折扣或點數，熱門餐廳優先訂位、專屬席次與限定體驗等稀缺資源，也逐漸成為卡友重視的服務價值。

inline創辦人于家瓏表示，老饕並不缺想吃的餐廳名單，難的是取得席次。此次合作透過保留專屬座位、推出限定餐會，協助消費者安排用餐，也讓餐廳接觸合適客群，提升品牌能見度。

專屬訂位服務今日上線，卡友完成身分驗證後，可依資格預訂次月餐期。財富管理貴賓及世界卡卡友，每月11日下午3時起，可優先預訂指定星級名店與私廚；每月13日下午3時起，則開放全體國泰世華信用卡友預訂對應餐廳席次。

首波合作餐廳包括山海樓、好嶼、Ad Astra、元一天婦羅，以及Bouillon布雍家、金豬食堂等人氣名店。雙方另推出八場「Perfect Pair」限定餐酒體驗，邀集Logy、Fumée等餐廳與知名酒吧合作。

日常餐飲優惠方面，即日起至年底，卡友使用skm pay綁定CUBE卡，在指定新光三越餐廳及美食街累積消費滿8000元，可獲4000點skm points；王品集團則推出週四卡友優惠，使用瘋Pay綁定國泰世華信用卡，享最高11.3%回饋。另每月6日、26日下午3時開放小樹點限量兌換美食優惠，擴大餐飲消費布局。

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