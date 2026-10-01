新光三越周年慶起跑 大家都在買什麼？這類商品業績飆逾5成

新光三越周年慶1日由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南小北門、高雄三多店六店領軍開跑，一早開店即湧入大批購物人潮，首波六店首日整體業績有望突破15.5億元、來客數衝破14.5萬人次，正式引爆今年周年慶購物熱潮。其中機能跑鞋買氣尤其突出，帶動運動服飾業績成長逾5成，成為首日表現最亮眼的品類之一。

新光三越表示，今年「成家、換機、自我犒賞」三大需求同步升溫，同時受惠化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計滿5,000送5,000點等多重有感回饋，加上首波六店一次導入超過50個新櫃及快閃店，家用、3C、頂級保養、潮流／設計師服飾、機能跑鞋等紛紛創下雙位數成長，共同帶動首日買氣。

今年周年慶消費熱度不再集中於單一業種，「成家型消費」與「科技換機潮」同步升溫；首日家用、3C雙雙創下雙位數成長！其中，家庭用品受惠交屋潮及居家升級需求，其中SAMSUNG 75吋電視、LG WashTower™ AI智控洗乾衣機、LG Styler®蒸氣電子衣櫥等大尺寸電視與智慧家電買氣強勁，帶動日韓家電品牌成長超過2成，中高階床款也熱銷成長近3成，顯示消費者趁周年慶高回饋，一次完成「換新家、升級家」的採購需求。

3C則受惠Apple iPhone 18 Pro系列新品上市帶動換機潮，整體業績成長超過1成，其中iPhone 18 Pro Max、iPad Air 11、Apple Watch 12等更成為首日熱賣商品，科技換機需求同步升溫。

除了成家、換機需求升溫，今年「自我犒賞」買氣同樣強勁！全台頂級保養業績成長超過1成，其中ESTEE LAUDER、SK-II、GUERLAIN、肌膚之鑰等高端保養品牌買氣最為亮眼，專業彩妝NARS、MAC、BOBBI BROWN，以及CHANEL、YSL等精品美妝，以新品上市搭配化妝品滿仟送仟點有感回饋，持續帶動美妝消費熱潮；此外，多款大容量美妝組、超值組合也成為周年慶熱門夯品，以媲美機場免稅店的優惠價格，吸引消費者趁周年慶一次備足半年所需。

服飾則以潮流與機能雙主軸帶動買氣，DIESEL、EMIS、MUCENT、COVERNAT、KODAK等日韓潮流品牌表現亮眼，其中話題IP聯名商品更成為社群討論焦點，ANTEPRIMA 哆啦A夢聯名WIREBAG、韓星G-DRAGON新IP首度跨界聯名童裝推出的Converse Kids X ZO&Friends系列更掀起曬娃潮流。男女服裝則以設計師服飾最受青睞，帶動相關業績成長超過2成。

機能跑鞋熱潮也持續延燒，包括HOKA Rincon 5路跑鞋、ISPO ON昂跑Cloudmonster 3路跑鞋等持續熱銷，帶動運動服飾業績成長超過5成，從「寵愛自己」到「投資自己」，自我犒賞成為今年周年慶的一大消費亮點。

今年新光三越更攜手歡慶30周年的寶可夢，將購物、收藏、玩樂一次串聯，10月1日起同步推出系列活動、卡好禮及集點送，首日即掀起蒐藏熱潮！其中，單筆刷聯名卡滿3,000元即可兌換的「為你遮風擋雨摺疊傘」，開店不到4小時即兌換超過千把；捕捉「新光三越周年慶寶可夢列車30周年主題列車」並分享到個人社群平台，即可兌換「波加曼鍵帽鑰匙圈」，同樣不到4小時亦兌換突破千組。