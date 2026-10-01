快訊

不想擠辦公室？她棄律師夢挑戰1行業 年收飆2百萬：一開始什麼都不懂

金馬63／2026金馬獎入圍名單今揭曉 公布結果持續更新

足球／C羅與葡萄牙鬧翻？足協追到機場留不住 本人發文：我會說出真相

聽新聞
0:00 / 0:00

新光三越周年慶起跑 大家都在買什麼？這類商品業績飆逾5成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
新光三越周年慶首波開跑，南西店成重要風向球。記者嚴雅芳／攝影
新光三越周年慶首波開跑，南西店成重要風向球。記者嚴雅芳／攝影

新光三越周年慶1日由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南小北門、高雄三多店六店領軍開跑，一早開店即湧入大批購物人潮，首波六店首日整體業績有望突破15.5億元、來客數衝破14.5萬人次，正式引爆今年周年慶購物熱潮。其中機能跑鞋買氣尤其突出，帶動運動服飾業績成長逾5成，成為首日表現最亮眼的品類之一。

新光三越表示，今年「成家、換機、自我犒賞」三大需求同步升溫，同時受惠化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計滿5,000送5,000點等多重有感回饋，加上首波六店一次導入超過50個新櫃及快閃店，家用、3C、頂級保養、潮流／設計師服飾、機能跑鞋等紛紛創下雙位數成長，共同帶動首日買氣。

今年周年慶消費熱度不再集中於單一業種，「成家型消費」與「科技換機潮」同步升溫；首日家用、3C雙雙創下雙位數成長！其中，家庭用品受惠交屋潮及居家升級需求，其中SAMSUNG 75吋電視、LG WashTower™ AI智控洗乾衣機、LG Styler®蒸氣電子衣櫥等大尺寸電視與智慧家電買氣強勁，帶動日韓家電品牌成長超過2成，中高階床款也熱銷成長近3成，顯示消費者趁周年慶高回饋，一次完成「換新家、升級家」的採購需求。

3C則受惠Apple iPhone 18 Pro系列新品上市帶動換機潮，整體業績成長超過1成，其中iPhone 18 Pro Max、iPad Air 11、Apple Watch 12等更成為首日熱賣商品，科技換機需求同步升溫。

除了成家、換機需求升溫，今年「自我犒賞」買氣同樣強勁！全台頂級保養業績成長超過1成，其中ESTEE LAUDER、SK-II、GUERLAIN、肌膚之鑰等高端保養品牌買氣最為亮眼，專業彩妝NARS、MAC、BOBBI BROWN，以及CHANEL、YSL等精品美妝，以新品上市搭配化妝品滿仟送仟點有感回饋，持續帶動美妝消費熱潮；此外，多款大容量美妝組、超值組合也成為周年慶熱門夯品，以媲美機場免稅店的優惠價格，吸引消費者趁周年慶一次備足半年所需。

服飾則以潮流與機能雙主軸帶動買氣，DIESEL、EMIS、MUCENT、COVERNAT、KODAK等日韓潮流品牌表現亮眼，其中話題IP聯名商品更成為社群討論焦點，ANTEPRIMA 哆啦A夢聯名WIREBAG、韓星G-DRAGON新IP首度跨界聯名童裝推出的Converse Kids X ZO&Friends系列更掀起曬娃潮流。男女服裝則以設計師服飾最受青睞，帶動相關業績成長超過2成。

機能跑鞋熱潮也持續延燒，包括HOKA Rincon 5路跑鞋、ISPO ON昂跑Cloudmonster 3路跑鞋等持續熱銷，帶動運動服飾業績成長超過5成，從「寵愛自己」到「投資自己」，自我犒賞成為今年周年慶的一大消費亮點。

今年新光三越更攜手歡慶30周年的寶可夢，將購物、收藏、玩樂一次串聯，10月1日起同步推出系列活動、卡好禮及集點送，首日即掀起蒐藏熱潮！其中，單筆刷聯名卡滿3,000元即可兌換的「為你遮風擋雨摺疊傘」，開店不到4小時即兌換超過千把；捕捉「新光三越周年慶寶可夢列車30周年主題列車」並分享到個人社群平台，即可兌換「波加曼鍵帽鑰匙圈」，同樣不到4小時亦兌換突破千組。

新光三越 周年慶 業績

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新光三越周年慶六店首波開跑 首日衝破15.5億、14.5萬人湧六店

新光三越周年慶開跑 首日六店拚15.5億元 吳東昇喊「消費時代要起飛」

看好股市、外銷亮眼助攻買氣 遠百全台周年慶搶攻126億業績

百貨周年慶開跑 新光三越董座吳東昇：股市暢旺，卻未顯著轉為消費

相關新聞

新光三越周年慶起跑 大家都在買什麼？這類商品業績飆逾5成

新光三越周年慶1日由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南小北門、高雄三多店六店領軍開跑，一早開店即湧入大批購物人潮，首波六店首日整體業績有望突破15.5億元、來客數衝破14.5萬人次，正式引爆今年周年慶購物熱潮。其中機能跑鞋買氣尤其突出，帶動運動服飾業績成長逾5成，成為首日表現最亮眼的品類之一。

美食「訂得到」成信用卡新權益 國泰世華攜inline推逾80家名店保留席

信用卡搶攻餐飲商機，競爭從刷卡回饋延伸至熱門餐廳訂位。國泰世華銀行今日宣布推出「饗美食」餐飲計畫，攜手餐飲訂位平台inline，串聯全台逾80家星級餐廳、特色私廚與人氣名店，提供卡友專屬保留席，讓「訂得到」成為信用卡新權益。

Snoopy聯名來了！樂扣樂扣11款生活好物登場 316不鏽鋼杯成亮點

LocknLock樂扣樂扣首次攜手SNOOPY™，以「日常微度假」為主題推出全新聯名系列，從通勤喝水、午餐備餐到旅行收納，將Snoopy與Olaf的療癒角色魅力融入生活用品，共推出6大品項、11款商品，價格自349元至1,499元。

搖桿變椅凳、十字鍵化身靠枕！IKEA首度攜手XBOX推出「YXSTABY系列」

當遊戲成為全球超過30億人的日常，玩遊戲的場景不再侷限在固定的電競空間，而是延伸至客廳、餐桌到臥室等不同居家場景。IKEA首度攜手XBOX推出全新YXSTABY系列，結合XBOX 25年對玩家需求的洞察與IKEA超過80年的居家生活專業，每件產品皆由雙方設計師共同打造，推出13款兼具遊戲機能與居家美感的家具家飾品，從以經典XBOX控制器為靈感打造的搖桿造型椅凳、十字鍵造型靠枕與收納淺盤，到附有輪腳、可靈活移動的電視架與活動邊桌，不僅充滿趣味性，更兼顧舒適與機能需求。

NIQ首度公開台灣消費者趨勢洞察 揭三大族群消費決策分化

消費者市場洞察顧問公司 NielsenIQ 尼爾森愛科台灣（以下簡稱 NIQ）1日首度公開台灣最新消費者趨勢洞察，深入解析三大代表性消費族群－Gen Z世代、準三明治族群與雙人無子女家戶，在當前經濟環境下的決策分化。

秋冬女鞋顏值與舒適兼具 騎士靴、瑪莉珍、樂福與牛津鞋經典不敗

今年秋冬女鞋，仍以帶出優雅步履的芭蕾舞鞋、瑪莉珍鞋與與率性俐落的樂福鞋為主流趨勢。女鞋品牌趁著百貨周年慶帶來多元秋冬鞋款，從率性靴款、精緻樂福鞋到人氣芭蕾舞鞋、瑪莉珍鞋，滿足不同場合的穿搭需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。