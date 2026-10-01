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Snoopy聯名來了！樂扣樂扣11款生活好物登場 316不鏽鋼杯成亮點

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
樂扣樂扣Snoopy「嚼對FUN飲不鏽鋼吸管杯」。圖/樂扣樂扣提供
樂扣樂扣Snoopy「嚼對FUN飲不鏽鋼吸管杯」。圖/樂扣樂扣提供

LocknLock樂扣樂扣首次攜手SNOOPY™，以「日常微度假」為主題推出全新聯名系列，從通勤喝水、午餐備餐到旅行收納，將Snoopy與Olaf的療癒角色魅力融入生活用品，共推出6大品項、11款商品，價格自349元至1,499元。

此次系列主打「嚼對FUN飲不鏽鋼吸管杯」，720ml杯身採316不鏽鋼材質，主打14小時保冷、7小時保溫，搭配360°寬口徑搖搖吸管、吸管蓋收納凹槽、矽膠防滑杯墊及提帶等設計。杯身以Snoopy駕車、單車出遊，以及Olaf夏日慵懶放空為圖像，將通勤與假日出遊兩種情境放進杯身，藍、黃、奶茶3款配色，售價1,499元。

另一款750ml「嚼對FUN飲吸管杯」則採Tritan材質，不含雙酚A，主打寬口徑搖搖吸管設計，適合日常外帶飲品，推出藍、奶茶2色，售價889元。

聯名系列也延伸至備餐與收納。「白金矽膠好站密封袋」採食品級矽膠製成，耐熱達200°C，可用於食材保存及電鍋、微波爐或隔水加熱，也能收納旅行用品，售價649元；「可微波玩美Match不鏽鋼隔熱便當盒」則採食品級304不鏽鋼內盒，可直接微波加熱，另有800ml、1,200ml兩種容量，售價599元起。

就連親子備餐也有Snoopy加入。230ml三入裝「寶寶副食品耐熱玻璃調理盒」採硼矽酸耐熱玻璃，可從冷凍保存、加熱一路使用至食用，售價769元；另有Snoopy、Olaf正反面設計的「萬用提袋」，售價349元，從通勤、逛街到短程外出都能使用。

除了Snoopy，此次還找來近年受到年輕族群關注的Olaf共同登場，設計不再只是將同一角色圖案套用於不同商品，而是依照商品功能與使用情境搭配不同角色動作與生活圖像，並以奶茶色、藍色等較沉穩的色調，打造偏成熟的聯名風格。

樂扣樂扣表示，過往IP聯名商品部分品項銷量較同期同類商品高出約1至2倍，此次選擇具有跨世代知名度的SNOOPY™，也希望拓展25至44歲上班族、男性及家庭親子客群。系列將於官方網站及蝦皮、momo、PChome、Yahoo購物中心、博客來等通路搶先販售，全台直營門市也將陸續上架，實際活動依各通路公告為準。

樂扣樂扣Snoopy「寶寶副食品耐熱玻璃調理盒」。圖/樂扣樂扣提供
樂扣樂扣Snoopy「寶寶副食品耐熱玻璃調理盒」。圖/樂扣樂扣提供

樂扣樂扣Snoopy「萬用提袋」。圖/樂扣樂扣提供
樂扣樂扣Snoopy「萬用提袋」。圖/樂扣樂扣提供

樂扣樂扣Snoopy「白金矽膠好站密封袋。圖/樂扣樂扣提供
樂扣樂扣Snoopy「白金矽膠好站密封袋。圖/樂扣樂扣提供

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