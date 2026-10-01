快訊

不想擠辦公室？她棄律師夢挑戰1行業 年收飆2百萬：一開始什麼都不懂

金馬63／2026金馬獎入圍名單今揭曉 公布結果持續更新

足球／C羅與葡萄牙鬧翻？足協追到機場留不住 本人發文：我會說出真相

聽新聞
0:00 / 0:00

搖桿變椅凳、十字鍵化身靠枕！IKEA首度攜手XBOX推出「YXSTABY系列」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
IKEA首度攜手XBOX推出全新YXSTABY系列，「YXSTABY遊戲控制器收納淺盤」以亮面不鏽鋼打造，將十字方向鍵輪廓轉化成立體切面，展現鏡面在光線下的反射變化。圖／IKEA提供
IKEA首度攜手XBOX推出全新YXSTABY系列，「YXSTABY遊戲控制器收納淺盤」以亮面不鏽鋼打造，將十字方向鍵輪廓轉化成立體切面，展現鏡面在光線下的反射變化。圖／IKEA提供

當遊戲成為全球超過30億人的日常，玩遊戲的場景不再侷限在固定的電競空間，而是延伸至客廳、餐桌到臥室等不同居家場景。IKEA首度攜手XBOX推出全新YXSTABY系列，結合XBOX 25年對玩家需求的洞察與IKEA超過80年的居家生活專業，每件產品皆由雙方設計師共同打造，推出13款兼具遊戲機能與居家美感的家具家飾品，從以經典XBOX控制器為靈感打造的搖桿造型椅凳、十字鍵造型靠枕與收納淺盤，到附有輪腳、可靈活移動的電視架與活動邊桌，不僅充滿趣味性，更兼顧舒適與機能需求。

XBOX控制器是YXSTABY系列的重要設計靈感來源，從拇指搖桿到十字方向鍵，都以意想不到的方式變身家具家飾。其中最吸睛的「YXSTABY搖桿造型椅凳」，設計團隊直接以XBOX控制器原始3D設計檔為基礎，將原本用拇指操控的小小搖桿放大成真正能坐的椅凳，連頂部熟悉的菱形止滑紋理也保留下來，更反覆調整椅面弧度與底座結構，在保留經典搖桿造型的同時，也兼顧舒適坐感與穩定性，坐下時還能像搖桿一樣隨身體微微傾斜擺動。

「YXSTABY十字鍵造型靠枕」將XBOX控制器上的十字方向鍵（D-pad）轉化為柔軟靠枕，設計團隊歷經不同顏色、材質與滾邊細節的反覆測試，希望以溫暖、內斂的方式呈現遊戲元素。另一款「YXSTABY遊戲控制器收納淺盤」則以亮面不鏽鋼打造，將十字方向鍵輪廓轉化成立體切面，展現鏡面在光線下的反射變化。同步還有以搶眼綠色搭配滿版「電玩迷宮」趣味圖案的「GÖTEHULT購物袋」，穿插遊戲控制器、方向箭頭、輪椅、洗手間等趣味標示，把玩家元素一路從居家延伸到日常外出用品。

「YXSTABY電競躺椅」跳脫傳統電競設備的強烈科技感，以簡約米色外型輕鬆融入居家空間，輕巧設計也方便隨需求移動，並從玩家不同的遊戲姿勢與狀態出發，不論專注向前、放鬆靠坐都自在，座椅下方附有收納袋，遊戲手把、耳機等裝備不用時也能隨手收好。附有輪腳的「YXSTABY活動邊桌」，可以跟著玩家推到家中任何區域，滑門後方更設有充電空間，方便收整線材與設備。

「YXSTABY移動式電視架」讓電視不必永遠固定在同一面牆上，需要時能推到想玩的地方，背面還附有掛鉤、層板等設備與線材收納空間，讓居家視覺維持俐落清爽。「YXSTABY遊戲控制器展示盒」內側鏡面設計讓收藏能從多個角度被看見，不只能放入XBOX控制器，也適合展示公仔、玩偶與其他心愛收藏，共有黑、白兩色可依照喜好自由挑選、組合。

「YXSTABY筆記型電腦架附收納盒」則把「玩」與「收」合而為一，手把、線材與相關配件都能集中收進盒內，上蓋就是筆電支架，提把設計也方便帶到家中不同位置使用。「YXSTABY電競螢幕架」可同時因應一至兩台螢幕配置，將螢幕抬高至舒適視線高度，下方空間還能收納筆電、鍵盤或其他配件，並設有耳機、遊戲手把與手機的專屬位置，背面更預留插座與整線空間。

IKEA首度攜手XBOX推出全新YXSTABY系列，每件產品皆由雙方設計師共同打造，推出13款兼具遊戲機能與居家美感的家具家飾品。圖／IKEA提供
IKEA首度攜手XBOX推出全新YXSTABY系列，每件產品皆由雙方設計師共同打造，推出13款兼具遊戲機能與居家美感的家具家飾品。圖／IKEA提供

IKEA首度攜手XBOX推出全新YXSTABY系列，「YXSTABY電競躺椅」以簡約米色外型輕鬆融入居家空間，輕巧設計也方便隨需求移動。圖／IKEA提供
IKEA首度攜手XBOX推出全新YXSTABY系列，「YXSTABY電競躺椅」以簡約米色外型輕鬆融入居家空間，輕巧設計也方便隨需求移動。圖／IKEA提供

IKEA首度攜手XBOX推出全新YXSTABY系列，「YXSTABY搖桿造型椅凳」將原本用拇指操控的小小搖桿放大成真正能坐的椅凳，連頂部熟悉的菱形止滑紋理也保留下來。圖／IKEA提供
IKEA首度攜手XBOX推出全新YXSTABY系列，「YXSTABY搖桿造型椅凳」將原本用拇指操控的小小搖桿放大成真正能坐的椅凳，連頂部熟悉的菱形止滑紋理也保留下來。圖／IKEA提供

IKEA首度攜手XBOX推出全新YXSTABY系列，「YXSTABY十字鍵造型靠枕」將XBOX控制器上的十字方向鍵（D-pad）轉化為柔軟靠枕。圖／IKEA提供
IKEA首度攜手XBOX推出全新YXSTABY系列，「YXSTABY十字鍵造型靠枕」將XBOX控制器上的十字方向鍵（D-pad）轉化為柔軟靠枕。圖／IKEA提供

IKEA首度攜手XBOX推出全新YXSTABY系列，「YXSTABY遊戲控制器展示盒」內側鏡面設計讓收藏能從多個角度被看見，不只能放入XBOX控制器，也適合展示公仔、玩偶與其他心愛收藏。圖／IKEA提供
IKEA首度攜手XBOX推出全新YXSTABY系列，「YXSTABY遊戲控制器展示盒」內側鏡面設計讓收藏能從多個角度被看見，不只能放入XBOX控制器，也適合展示公仔、玩偶與其他心愛收藏。圖／IKEA提供

Xbox IKEA 控制器

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

LISA化身設計師！珠光、星星融入PlayStation手把造型 10/2起限量預購

可樂果包包有獎！聯名《決勝時刻M》送虛寶 最大獎「神話槍」抽回家

質享 美好生活！Panasonic秋季新品描繪理想居家新樣貌

iPhone手機殼換新潮！6大品牌軍規、磁吸、晶透時尚防護新品一次看

相關新聞

新光三越周年慶起跑 大家都在買什麼？這類商品業績飆逾5成

新光三越周年慶1日由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南小北門、高雄三多店六店領軍開跑，一早開店即湧入大批購物人潮，首波六店首日整體業績有望突破15.5億元、來客數衝破14.5萬人次，正式引爆今年周年慶購物熱潮。其中機能跑鞋買氣尤其突出，帶動運動服飾業績成長逾5成，成為首日表現最亮眼的品類之一。

美食「訂得到」成信用卡新權益 國泰世華攜inline推逾80家名店保留席

信用卡搶攻餐飲商機，競爭從刷卡回饋延伸至熱門餐廳訂位。國泰世華銀行今日宣布推出「饗美食」餐飲計畫，攜手餐飲訂位平台inline，串聯全台逾80家星級餐廳、特色私廚與人氣名店，提供卡友專屬保留席，讓「訂得到」成為信用卡新權益。

Snoopy聯名來了！樂扣樂扣11款生活好物登場 316不鏽鋼杯成亮點

LocknLock樂扣樂扣首次攜手SNOOPY™，以「日常微度假」為主題推出全新聯名系列，從通勤喝水、午餐備餐到旅行收納，將Snoopy與Olaf的療癒角色魅力融入生活用品，共推出6大品項、11款商品，價格自349元至1,499元。

搖桿變椅凳、十字鍵化身靠枕！IKEA首度攜手XBOX推出「YXSTABY系列」

當遊戲成為全球超過30億人的日常，玩遊戲的場景不再侷限在固定的電競空間，而是延伸至客廳、餐桌到臥室等不同居家場景。IKEA首度攜手XBOX推出全新YXSTABY系列，結合XBOX 25年對玩家需求的洞察與IKEA超過80年的居家生活專業，每件產品皆由雙方設計師共同打造，推出13款兼具遊戲機能與居家美感的家具家飾品，從以經典XBOX控制器為靈感打造的搖桿造型椅凳、十字鍵造型靠枕與收納淺盤，到附有輪腳、可靈活移動的電視架與活動邊桌，不僅充滿趣味性，更兼顧舒適與機能需求。

NIQ首度公開台灣消費者趨勢洞察 揭三大族群消費決策分化

消費者市場洞察顧問公司 NielsenIQ 尼爾森愛科台灣（以下簡稱 NIQ）1日首度公開台灣最新消費者趨勢洞察，深入解析三大代表性消費族群－Gen Z世代、準三明治族群與雙人無子女家戶，在當前經濟環境下的決策分化。

秋冬女鞋顏值與舒適兼具 騎士靴、瑪莉珍、樂福與牛津鞋經典不敗

今年秋冬女鞋，仍以帶出優雅步履的芭蕾舞鞋、瑪莉珍鞋與與率性俐落的樂福鞋為主流趨勢。女鞋品牌趁著百貨周年慶帶來多元秋冬鞋款，從率性靴款、精緻樂福鞋到人氣芭蕾舞鞋、瑪莉珍鞋，滿足不同場合的穿搭需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。