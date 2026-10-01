搖桿變椅凳、十字鍵化身靠枕！IKEA首度攜手XBOX推出「YXSTABY系列」

當遊戲成為全球超過30億人的日常，玩遊戲的場景不再侷限在固定的電競空間，而是延伸至客廳、餐桌到臥室等不同居家場景。IKEA首度攜手XBOX推出全新YXSTABY系列，結合XBOX 25年對玩家需求的洞察與IKEA超過80年的居家生活專業，每件產品皆由雙方設計師共同打造，推出13款兼具遊戲機能與居家美感的家具家飾品，從以經典XBOX控制器為靈感打造的搖桿造型椅凳、十字鍵造型靠枕與收納淺盤，到附有輪腳、可靈活移動的電視架與活動邊桌，不僅充滿趣味性，更兼顧舒適與機能需求。

XBOX控制器是YXSTABY系列的重要設計靈感來源，從拇指搖桿到十字方向鍵，都以意想不到的方式變身家具家飾。其中最吸睛的「YXSTABY搖桿造型椅凳」，設計團隊直接以XBOX控制器原始3D設計檔為基礎，將原本用拇指操控的小小搖桿放大成真正能坐的椅凳，連頂部熟悉的菱形止滑紋理也保留下來，更反覆調整椅面弧度與底座結構，在保留經典搖桿造型的同時，也兼顧舒適坐感與穩定性，坐下時還能像搖桿一樣隨身體微微傾斜擺動。

「YXSTABY十字鍵造型靠枕」將XBOX控制器上的十字方向鍵（D-pad）轉化為柔軟靠枕，設計團隊歷經不同顏色、材質與滾邊細節的反覆測試，希望以溫暖、內斂的方式呈現遊戲元素。另一款「YXSTABY遊戲控制器收納淺盤」則以亮面不鏽鋼打造，將十字方向鍵輪廓轉化成立體切面，展現鏡面在光線下的反射變化。同步還有以搶眼綠色搭配滿版「電玩迷宮」趣味圖案的「GÖTEHULT購物袋」，穿插遊戲控制器、方向箭頭、輪椅、洗手間等趣味標示，把玩家元素一路從居家延伸到日常外出用品。

「YXSTABY電競躺椅」跳脫傳統電競設備的強烈科技感，以簡約米色外型輕鬆融入居家空間，輕巧設計也方便隨需求移動，並從玩家不同的遊戲姿勢與狀態出發，不論專注向前、放鬆靠坐都自在，座椅下方附有收納袋，遊戲手把、耳機等裝備不用時也能隨手收好。附有輪腳的「YXSTABY活動邊桌」，可以跟著玩家推到家中任何區域，滑門後方更設有充電空間，方便收整線材與設備。

「YXSTABY移動式電視架」讓電視不必永遠固定在同一面牆上，需要時能推到想玩的地方，背面還附有掛鉤、層板等設備與線材收納空間，讓居家視覺維持俐落清爽。「YXSTABY遊戲控制器展示盒」內側鏡面設計讓收藏能從多個角度被看見，不只能放入XBOX控制器，也適合展示公仔、玩偶與其他心愛收藏，共有黑、白兩色可依照喜好自由挑選、組合。

「YXSTABY筆記型電腦架附收納盒」則把「玩」與「收」合而為一，手把、線材與相關配件都能集中收進盒內，上蓋就是筆電支架，提把設計也方便帶到家中不同位置使用。「YXSTABY電競螢幕架」可同時因應一至兩台螢幕配置，將螢幕抬高至舒適視線高度，下方空間還能收納筆電、鍵盤或其他配件，並設有耳機、遊戲手把與手機的專屬位置，背面更預留插座與整線空間。

IKEA首度攜手XBOX推出全新YXSTABY系列，每件產品皆由雙方設計師共同打造，推出13款兼具遊戲機能與居家美感的家具家飾品。圖／IKEA提供

IKEA首度攜手XBOX推出全新YXSTABY系列，「YXSTABY電競躺椅」以簡約米色外型輕鬆融入居家空間，輕巧設計也方便隨需求移動。圖／IKEA提供

IKEA首度攜手XBOX推出全新YXSTABY系列，「YXSTABY搖桿造型椅凳」將原本用拇指操控的小小搖桿放大成真正能坐的椅凳，連頂部熟悉的菱形止滑紋理也保留下來。圖／IKEA提供

IKEA首度攜手XBOX推出全新YXSTABY系列，「YXSTABY十字鍵造型靠枕」將XBOX控制器上的十字方向鍵（D-pad）轉化為柔軟靠枕。圖／IKEA提供