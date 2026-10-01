OPENPOINT APP進化「AI生活服務平台」！「i住家」跨足12大生活產業

7-ELEVEN藉由「OPENPOINT APP」、「點數」、「支付」3大策略架構OPENPOINT點數生態系，以多元品牌連結擴大uniopen會員生活圈，即日起宣布將版圖全面跨足生活服務產業，導入統一資訊全新「i住家」功能，整合12大多元服務，首創以AI Agent技術整合生活服務，並串聯LumineOne智慧管家功能，將OPENPOINT APP神進化為「AI生活服務平台」，不論是水電修繕、居家清潔、診所掛號、餐廳訂位、外送快遞等服務都能一站式完成需求，預約或訂購指定服務還能賺取OPENPOINT點數、1點折抵1元。

7-ELEVEN持續深化「uniopen會員生活圈」經營，2004年攜手愛金卡以「跨通路單一會員帳戶」、「多元支付隨時累點」、「點數如現金0元購」三大策略打破零售數位經營模式，跨海內外、跨產業、跨平台以差異化模式經營，已成功串聯逾500家知名品牌、近70萬家特約商店，帶動會員數一舉突破2千萬名，更因uniopen聯名卡加速帶動會員黏著度，推動今年前三季發點量已突破去年整年總計，年成長逾1倍，創歷史新高，會員活躍度明顯成長，年度累積不重覆消費會員超過千萬。

為解決消費者管理多組會員帳戶與切換不同APP痛點，OPENPOINT APP進化全方位「超級APP」，讓uniopen會員只要使用一個APP就能滿足日常生活所需。目前「i住家」已上線12項服務，包含EZTABLE餐廳訂位、foodomo美食與生鮮雜貨外送、PinMed診所掛號、藥局領藥諮詢、太子物業的水電修繕、DUSKIN樂清服務家事清潔、Home+中嘉寬頻光纖上網、黑貓宅急便寄送、7-ELEVEN i預購、限時購商城、PAYEASY吃喝玩購商城（電子票券／實體商品）、挖趣tv影音娛樂。

即日起，uniopen會員透過OPENPOINT APP就可進行預約指定服務或消費，還可獲得OPENPOINT點數，1點可折抵1元，更首創點數可折抵修繕服務，馬桶、電燈、水龍頭等水電修繕，都能用OPENPOINT點數折抵消費。即日起至10月13日預約指定服務每筆回饋11%，最高回饋100點（詳細活動內容以APP、官網公告為準）。

「i住家」更首創以AI Agent技術整合生活服務，導入LumineOne智慧管家功能，會員只要使用文字或語音對話說出需求即可快速搜尋及完成預約，讓AI不再只是聊天查詢工具，而是能協助消費者處理生活大小事的智慧生活管家，例如用「講的」預訂餐廳、預約冷氣清潔等，LumineOne智慧管家就能直接推薦適合服務選擇，省去瀏覽多個網站、比較與完成預約的大量時間，快速完成預訂。

「i住家」除進駐OPENPOINT APP，也攜手樺康智雲、中保好生活、窩福智慧社區、東京都物業管理機構等社區智慧樓管平台，搶進1.5萬社區大樓。另外，深入社區鄰里的藥局領藥服務，整合連鎖及社區藥局近300家藥師駐點的藥局，不只可辨識處方箋與推薦領藥藥局，還可一鍵連結藥局LINE官方帳號，協助消費者與藥師即時聯繫確認領藥資訊。

統一資訊發表全新「i住家」AI生活服務平台。圖／統一超商提供