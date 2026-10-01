NIQ首度公開台灣消費者趨勢洞察 揭三大族群消費決策分化

消費者市場洞察顧問公司 NielsenIQ 尼爾森愛科台灣（以下簡稱 NIQ）1日首度公開台灣最新消費者趨勢洞察，深入解析三大代表性消費族群－Gen Z世代、準三明治族群與雙人無子女家戶，在當前經濟環境下的決策分化。

同時，NIQ 也正式在台灣發表嶄新的全域數據解決方案「NIQ Omnishopper 消費者全域洞察」，協助品牌在多變的市場環境中精準布局，看懂消費者「真正如何購物」，而不只是「賣了多少」。

NIQ Omnishopper 問卷數據顯示，高達 85% 的 Z 世代消費者將「物價上漲」視為主要生活壓力，另有 75% 認為收入成長有限。同時也觀察到 Z 世代在民生必需品上展現出高度的成本意識，購買雞蛋與白米的平均價格，分別較大盤平均低 21% 與 45%，顯示 Z 世代更傾向購買中低價位產品。然而，面對與外表、自我表達及體驗相關的品類（如化妝品、機能性飲料與護髮產品），Z 世代整體消費額則明顯高於大盤。

這種「基本需求精打細算、重視的事願意多花」的消費取向，也延伸到生活體驗：若有額外可支配所得，Z 世代有四成會投入旅遊與休閒，三成五選擇投入美食。過去一年中，近四分之一的 Z 世代消費者並未在任何品類上縮減開支。此外，50% 的 Z 世代透過社群媒體發掘新品牌與新產品。

同時承擔家庭經濟、育兒與照顧責任，讓準三明治族（有子女之家庭戶）面臨時間與預算的雙重壓力。超過 60% 的人表示「收入成長有限」是壓力來源，約三成將照顧伴侶或子女列為生活主要壓力之一。NIQ Omnishopper 數據顯示，在前十大日用品與前十大食品品類中，該客群的電商滲透率分別高達 70% 與 57%，超越市場平均水準，顯示網購已成為他們日常家庭採買不可或缺的一部分。

然而，追求效率並不等於犧牲品質。NIQ Omnishopper 數據顯示，在洗衣精、衛生紙、包裝米等高頻家庭必需品上，準三明治族群的消費較集中於價格相對較高品牌。對時間與預算都有限的他們而言，電商不僅能提高採買效率、也能透過比價與優惠控制支出，同時在攸關家庭日常生活的重要品項上，仍願意投入較高預算維持品質，這些行為反映出他們在有限資源下，創造最大家庭價值的消費方式。

雙人無子女家戶同樣面臨物價與房價壓力，卻有約三成在過去一年沒有縮減任何開支。40% 將「累積財富、追求財務自由」列為現階段最重要的生活目標，為三族群中最高；若有額外收入，52% 會投入投資理財，28% 則用於退休準備，顯示出他們更專注於長期的財務規劃，而非無節制的揮霍。

Omnishopper 購買數據顯示，在生活消費上，雙人無子女家戶也有「計畫性犒賞」的趨勢。他們的消費決策相對不容易由價格與促銷主導，在紅酒與梅酒上的滲透率皆高於大盤，威士忌消費單位均價更較大盤高出 20%。此外，僅有不到一半（49%）的頂客族在問卷中將價格與 CP 值列為首要購買考量，為三族群中最低。對他們而言，價格並非不重要，而不是主導消費決策的唯一因素，比起因促銷而購買，他們更重視產品是否符合自己的生活規劃與品質期待。