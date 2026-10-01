快訊

不想擠辦公室？她棄律師夢挑戰1行業 年收飆2百萬：一開始什麼都不懂

金馬63／2026金馬獎入圍名單今揭曉 公布結果持續更新

足球／C羅與葡萄牙鬧翻？足協追到機場留不住 本人發文：我會說出真相

聽新聞
0:00 / 0:00

NIQ首度公開台灣消費者趨勢洞察 揭三大族群消費決策分化

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
消費者市場洞察顧問公司 NielsenIQ 尼爾森愛科台灣（以下簡稱 NIQ）1日首度公開台灣最新消費者趨勢洞察，深入解析三大代表性消費族群－Gen Z世代、準三明治族群與雙人無子女家戶，在當前經濟環境下的決策分化。 示意圖／AI生成
消費者市場洞察顧問公司 NielsenIQ 尼爾森愛科台灣（以下簡稱 NIQ）1日首度公開台灣最新消費者趨勢洞察，深入解析三大代表性消費族群－Gen Z世代、準三明治族群與雙人無子女家戶，在當前經濟環境下的決策分化。 示意圖／AI生成

消費者市場洞察顧問公司 NielsenIQ 尼爾森愛科台灣（以下簡稱 NIQ）1日首度公開台灣最新消費者趨勢洞察，深入解析三大代表性消費族群－Gen Z世代、準三明治族群與雙人無子女家戶，在當前經濟環境下的決策分化。

同時，NIQ 也正式在台灣發表嶄新的全域數據解決方案「NIQ Omnishopper 消費者全域洞察」，協助品牌在多變的市場環境中精準布局，看懂消費者「真正如何購物」，而不只是「賣了多少」。

NIQ Omnishopper 問卷數據顯示，高達 85% 的 Z 世代消費者將「物價上漲」視為主要生活壓力，另有 75% 認為收入成長有限。同時也觀察到 Z 世代在民生必需品上展現出高度的成本意識，購買雞蛋與白米的平均價格，分別較大盤平均低 21% 與 45%，顯示 Z 世代更傾向購買中低價位產品。然而，面對與外表、自我表達及體驗相關的品類（如化妝品、機能性飲料與護髮產品），Z 世代整體消費額則明顯高於大盤。

這種「基本需求精打細算、重視的事願意多花」的消費取向，也延伸到生活體驗：若有額外可支配所得，Z 世代有四成會投入旅遊與休閒，三成五選擇投入美食。過去一年中，近四分之一的 Z 世代消費者並未在任何品類上縮減開支。此外，50% 的 Z 世代透過社群媒體發掘新品牌與新產品。

同時承擔家庭經濟、育兒與照顧責任，讓準三明治族（有子女之家庭戶）面臨時間與預算的雙重壓力。超過 60% 的人表示「收入成長有限」是壓力來源，約三成將照顧伴侶或子女列為生活主要壓力之一。NIQ Omnishopper 數據顯示，在前十大日用品與前十大食品品類中，該客群的電商滲透率分別高達 70% 與 57%，超越市場平均水準，顯示網購已成為他們日常家庭採買不可或缺的一部分。

然而，追求效率並不等於犧牲品質。NIQ Omnishopper 數據顯示，在洗衣精、衛生紙、包裝米等高頻家庭必需品上，準三明治族群的消費較集中於價格相對較高品牌。對時間與預算都有限的他們而言，電商不僅能提高採買效率、也能透過比價與優惠控制支出，同時在攸關家庭日常生活的重要品項上，仍願意投入較高預算維持品質，這些行為反映出他們在有限資源下，創造最大家庭價值的消費方式。

雙人無子女家戶同樣面臨物價與房價壓力，卻有約三成在過去一年沒有縮減任何開支。40% 將「累積財富、追求財務自由」列為現階段最重要的生活目標，為三族群中最高；若有額外收入，52% 會投入投資理財，28% 則用於退休準備，顯示出他們更專注於長期的財務規劃，而非無節制的揮霍。

Omnishopper 購買數據顯示，在生活消費上，雙人無子女家戶也有「計畫性犒賞」的趨勢。他們的消費決策相對不容易由價格與促銷主導，在紅酒與梅酒上的滲透率皆高於大盤，威士忌消費單位均價更較大盤高出 20%。此外，僅有不到一半（49%）的頂客族在問卷中將價格與 CP 值列為首要購買考量，為三族群中最低。對他們而言，價格並非不重要，而不是主導消費決策的唯一因素，比起因促銷而購買，他們更重視產品是否符合自己的生活規劃與品質期待。

消費者 Z世代 物價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新光南西周年慶開跑！董座吳東昇：台灣真正進入「消費時代」

新光三越周年慶開跑 首日六店拚15.5億元 吳東昇喊「消費時代要起飛」

別再把單身當悲劇！遠見調查翻轉單身歧視 4成民眾願視情況「單棲」

AI拉動南韓出口暴增83.5% 全年可望衝破兆美元

相關新聞

新光三越周年慶起跑 大家都在買什麼？這類商品業績飆逾5成

新光三越周年慶1日由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南小北門、高雄三多店六店領軍開跑，一早開店即湧入大批購物人潮，首波六店首日整體業績有望突破15.5億元、來客數衝破14.5萬人次，正式引爆今年周年慶購物熱潮。其中機能跑鞋買氣尤其突出，帶動運動服飾業績成長逾5成，成為首日表現最亮眼的品類之一。

美食「訂得到」成信用卡新權益 國泰世華攜inline推逾80家名店保留席

信用卡搶攻餐飲商機，競爭從刷卡回饋延伸至熱門餐廳訂位。國泰世華銀行今日宣布推出「饗美食」餐飲計畫，攜手餐飲訂位平台inline，串聯全台逾80家星級餐廳、特色私廚與人氣名店，提供卡友專屬保留席，讓「訂得到」成為信用卡新權益。

Snoopy聯名來了！樂扣樂扣11款生活好物登場 316不鏽鋼杯成亮點

LocknLock樂扣樂扣首次攜手SNOOPY™，以「日常微度假」為主題推出全新聯名系列，從通勤喝水、午餐備餐到旅行收納，將Snoopy與Olaf的療癒角色魅力融入生活用品，共推出6大品項、11款商品，價格自349元至1,499元。

搖桿變椅凳、十字鍵化身靠枕！IKEA首度攜手XBOX推出「YXSTABY系列」

當遊戲成為全球超過30億人的日常，玩遊戲的場景不再侷限在固定的電競空間，而是延伸至客廳、餐桌到臥室等不同居家場景。IKEA首度攜手XBOX推出全新YXSTABY系列，結合XBOX 25年對玩家需求的洞察與IKEA超過80年的居家生活專業，每件產品皆由雙方設計師共同打造，推出13款兼具遊戲機能與居家美感的家具家飾品，從以經典XBOX控制器為靈感打造的搖桿造型椅凳、十字鍵造型靠枕與收納淺盤，到附有輪腳、可靈活移動的電視架與活動邊桌，不僅充滿趣味性，更兼顧舒適與機能需求。

NIQ首度公開台灣消費者趨勢洞察 揭三大族群消費決策分化

消費者市場洞察顧問公司 NielsenIQ 尼爾森愛科台灣（以下簡稱 NIQ）1日首度公開台灣最新消費者趨勢洞察，深入解析三大代表性消費族群－Gen Z世代、準三明治族群與雙人無子女家戶，在當前經濟環境下的決策分化。

秋冬女鞋顏值與舒適兼具 騎士靴、瑪莉珍、樂福與牛津鞋經典不敗

今年秋冬女鞋，仍以帶出優雅步履的芭蕾舞鞋、瑪莉珍鞋與與率性俐落的樂福鞋為主流趨勢。女鞋品牌趁著百貨周年慶帶來多元秋冬鞋款，從率性靴款、精緻樂福鞋到人氣芭蕾舞鞋、瑪莉珍鞋，滿足不同場合的穿搭需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。