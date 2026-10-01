秋冬女鞋顏值與舒適兼具 騎士靴、瑪莉珍、樂福與牛津鞋經典不敗

今年秋冬女鞋，仍以帶出優雅步履的芭蕾舞鞋、瑪莉珍鞋與與率性俐落的樂福鞋為主流趨勢。女鞋品牌趁著百貨周年慶帶來多元秋冬鞋款，從率性靴款、精緻樂福鞋到人氣芭蕾舞鞋、瑪莉珍鞋，滿足不同場合的穿搭需求。

丹麥鞋履品牌ECCO靴型鞋部分，METROPOLE VIENNA系列推出率性騎士靴、防水靴到經典樂福鞋一次到位，全系列皆採用ECCO頂級牛皮或麂皮製成，騎士靴外觀搭配扣飾，寬鬆靴口內側拉鍊設計方便穿脫。經典的樂福鞋型則以簡約輪廓搭配牛皮鞋面，搭載Dual Fit雙層可拆式鞋墊，可隨需求拆卸調整鞋內空間。部分靴款加入ECCO自家研發的Waterproof防水科技，應變多變天候。

LIVA 35系列則以輕薄、柔軟且富有彈力的Nappa羊皮打造簡約俐落的短靴輪廓，搭配3.5cm粗跟修飾造型比例，後側拉鍊設計讓穿脫更加便利；鞋內加入可拆式增厚緩衝覆皮鞋墊，搭配橡膠大底提升耐穿度與抓地力，優雅外型下兼顧舒適好走的穿著體驗。

MARGOT系列芭蕾舞鞋、瑪莉珍鞋與樂福鞋，依不同款式選用羊皮、牛皮或麂皮打造，搭配增厚緩衝覆皮鞋墊、3D人體工學鞋楦與輕彈PU鞋底，提供柔軟緩衝與貼合足部的舒適腳感。正值百貨周年慶，ECCO推出多重購物優惠，於直營門市及各大百貨周年慶期間，推出會員專屬折扣與滿額送優惠。

深耕台灣女鞋市場38年的東笙集團 (DOLCE GROUP)，迎接周年慶檔期，集結旗下自有品牌與國際代理品牌，精選多款秋冬話題美鞋，周年慶推出單筆消費滿5,500元現折500元，指定品牌消費滿額同樣也有滿額禮。

復古經典的瑪莉珍鞋，今年秋冬依舊強勢，MAGY「優雅抓皺瑪莉珍平底鞋」售價2,480元，以細膩羊皮搭配自然抓皺設計，柔軟貼合腳型，為日常百搭的實穿之選；想要上班通勤兼具時尚知性，可選擇ORIN「打蠟羊皮復古雕花綁帶牛津鞋」，售價2,680元，以柔軟打蠟羊皮結合經典牛津輪廓與雕花沖孔工藝，穿出知性復古風格。

ECCO男女秋冬鞋款，將品牌獨家的舒適科技融入鞋履之中。圖／ECCO提供

MAGY優雅抓皺瑪莉珍平底鞋，售價2,480元。圖／東笙集團提供

Metropole Vienna系列率性騎士靴駝色6,380元， (10/15上市)。圖／ECCO提供

Metropole Vienna系列防水靴黑色5,980元，Waterproof防水科技(10/15上市)。圖／ECCO提供