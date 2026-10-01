2026台北秋季美容保養展明登場！「香氛旅程」主題展區打造限定體驗

瑞士奢華製表品牌TAG Heuer泰格豪雅隆重發表全新Carrera Sport計時表42毫米款。身為賽車計時領域的領導品牌，TAG Heuer深耕競速賽道逾160年，自1911年研發首款車用儀表板計時器「Time of Trip」後，品牌前執行長傑克・豪雅（Jack Heuer）再於1963年以「卡萊拉泛美公路賽」（Carrera Panamericana）為靈感推出Carrera計時表。2026年新作則以洗鍊的人體工學比例重塑經典，再度鞏固並強化品牌在高級運動計時難以忽略的經典地位。

2026-10-01 15:52