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2026台北秋季美容保養展明登場！「香氛旅程」主題展區打造限定體驗
下半年度美妝盛會登場！2026台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」10月2日至10月5日在台北世貿一館開展，以「全新專區×品牌升級×綻放美力新紀元」為核心，並特別打造「香氛旅程」主題展區，不只提供美業人士掌握產業新品與市場趨勢，也讓消費者能一次探索從外在保養到質感生活的最新選擇。
2026台北秋季美容展攜手PAPILLON DOUX共同推出「Life to Everyday香氣旅程」，打造秋冬香氛界限定體驗，現場以旅行為概念，規畫7大緯度香氣體驗站，結合聞香、集章與DIY調香，邀請大眾感受專屬香氛旅程。
展場集結多元優惠，包括庭園香氛推出現場限定組合優惠活動，隨身香氛任選3瓶1,300元；外泌體牛奶外泌體系列、蘊髮護理系列及肌膚護理系列可享現場限定優惠，消費達指定金額即贈精選好禮，數量有限送完為止；La'ELLOS-Aura Florale髮香水原價1,000元、展場優惠價700元；初乳蜂王乳臉部保養3件組原價5,200元、展場優惠價2,499元。
主辦單位推出每日100份的限量早鳥禮，憑入場號碼牌至贈品區兌換；展期購買全票、優待票加碼抽法媚兒頂級保養組一組；單筆消費滿千元即可前往贈品處參加抽獎，每日獎品有限，兌完為止。另有美容展限定福利三友藥妝Tomod’s獨家福利，於美容展現場領取兌換券，至全台實體門市消費不限金額即可憑券兌換「DOOU多友醬圓筒衛生紙」，兌完為止。
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