以熱情之名TAG Heuer將經典賽道Carrera戴上手 全美最危險公路開車了

瑞士奢華製表品牌TAG Heuer泰格豪雅隆重發表全新Carrera Sport計時表42毫米款。身為賽車計時領域的領導品牌，TAG Heuer深耕競速賽道逾160年，自1911年研發首款車用儀表板計時器「Time of Trip」後，品牌前執行長傑克・豪雅（Jack Heuer）再於1963年以「卡萊拉泛美公路賽」（Carrera Panamericana）為靈感推出Carrera計時表。2026年新作則以洗鍊的人體工學比例重塑經典，再度鞏固並強化品牌在高級運動計時難以忽略的經典地位。

全新的Carrera Sport在表殼結構上帶來重大進化，先前的44毫米縮減至更貼合手腕的42毫米，同時表耳間距也由49.8毫米縮短至48.6毫米，外觀結構由精鋼外框搭配拋光陶瓷測速表圈，同時表殼側面採用細緻的磨砂拋光交錯處理，並於右上方表耳刻印象徵勝利榮耀的桂冠圖案。

表款的外圍凸緣刻度環也經過全新比例調整，搭配經典的Azuré同心圓紋理計時小表盤，讓整體視覺更顯對稱和諧。阿拉伯數字時標搭配重新設計的分鐘刻度，大幅提升了高速行駛時的辨識便利性，全系列共發表四款配色合計五種配置，分別是深邃優雅的藍色太陽放射紋面、極富現代科技感的湖水綠、重現競速傳奇的Panda銀色熊貓面，以及熱情的黑色蛋白石面盤，6點鐘位置均配置日期顯示視窗。

動力來源則依賴了TAG Heuer自製Calibre TH20-00自動上鍊機芯，機芯並具導柱輪（Column Wheel）與垂直離合機制（Vertical Clutch），確保計時鈕扭觸發時順暢且精準。表款將具備80小時動力儲存與100米防水性能，並可透過藍寶石水晶透明底蓋一睹機芯組件的精密運轉。

值得一提的是，全新H型精鋼鍊帶並導入免工具快拆鍊節與微調系統，讓配戴者可隨心調整至最佳舒適度。整體而言，本次TAG Heuer Carrera Sport新作將傳統的競速計時表修正為42毫米比例，平衡了正裝與現代運動需求，五款新作的精鋼鍊帶款建議售價為21萬2,200元，藍色面盤的小牛皮表帶款則為20萬5,400元，以純正、野性的賽車基因，伴隨著新世代的冒險者、續寫賽道傳奇。

全新TAG Heuer Carrera Sport計時碼表搭配新款改良H型精鋼鍊帶，可自由DIY拆解調整鍊帶長度。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer Carrera Sport計時腕表42毫米藍色面盤鍊帶款，21萬2,200元。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer Carrera Sport計時腕表42毫米湖水綠面鍊帶款，21萬2,200元。圖／TAG Heuer提供

時尚KOL邱文駿Jun配戴了TAG Heuer新款Carrera Sport計時碼表銀色鍊帶款，訂價約21萬2,200元。圖／TAG Heuer提供