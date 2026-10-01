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以熱情之名TAG Heuer將經典賽道Carrera戴上手 全美最危險公路開車了

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
全新Carrera Sport計時碼表皆使用品牌自製Calibre TH20-00自動上鍊機芯，具有盾牌造型鏤空自動盤、可在透明底蓋中近距離欣賞。圖／TAG Heuer提供
全新Carrera Sport計時碼表皆使用品牌自製Calibre TH20-00自動上鍊機芯，具有盾牌造型鏤空自動盤、可在透明底蓋中近距離欣賞。圖／TAG Heuer提供

瑞士奢華製表品牌TAG Heuer泰格豪雅隆重發表全新Carrera Sport計時表42毫米款。身為賽車計時領域的領導品牌，TAG Heuer深耕競速賽道逾160年，自1911年研發首款車用儀表板計時器「Time of Trip」後，品牌前執行長傑克・豪雅（Jack Heuer）再於1963年以「卡萊拉泛美公路賽」（Carrera Panamericana）為靈感推出Carrera計時表。2026年新作則以洗鍊的人體工學比例重塑經典，再度鞏固並強化品牌在高級運動計時難以忽略的經典地位。

全新的Carrera Sport在表殼結構上帶來重大進化，先前的44毫米縮減至更貼合手腕的42毫米，同時表耳間距也由49.8毫米縮短至48.6毫米，外觀結構由精鋼外框搭配拋光陶瓷測速表圈，同時表殼側面採用細緻的磨砂拋光交錯處理，並於右上方表耳刻印象徵勝利榮耀的桂冠圖案。

表款的外圍凸緣刻度環也經過全新比例調整，搭配經典的Azuré同心圓紋理計時小表盤，讓整體視覺更顯對稱和諧。阿拉伯數字時標搭配重新設計的分鐘刻度，大幅提升了高速行駛時的辨識便利性，全系列共發表四款配色合計五種配置，分別是深邃優雅的藍色太陽放射紋面、極富現代科技感的湖水綠、重現競速傳奇的Panda銀色熊貓面，以及熱情的黑色蛋白石面盤，6點鐘位置均配置日期顯示視窗。

動力來源則依賴了TAG Heuer自製Calibre TH20-00自動上鍊機芯，機芯並具導柱輪（Column Wheel）與垂直離合機制（Vertical Clutch），確保計時鈕扭觸發時順暢且精準。表款將具備80小時動力儲存與100米防水性能，並可透過藍寶石水晶透明底蓋一睹機芯組件的精密運轉。

值得一提的是，全新H型精鋼鍊帶並導入免工具快拆鍊節與微調系統，讓配戴者可隨心調整至最佳舒適度。整體而言，本次TAG Heuer Carrera Sport新作將傳統的競速計時表修正為42毫米比例，平衡了正裝與現代運動需求，五款新作的精鋼鍊帶款建議售價為21萬2,200元，藍色面盤的小牛皮表帶款則為20萬5,400元，以純正、野性的賽車基因，伴隨著新世代的冒險者、續寫賽道傳奇。

全新TAG Heuer Carrera Sport計時碼表搭配新款改良H型精鋼鍊帶，可自由DIY拆解調整鍊帶長度。圖／TAG Heuer提供
全新TAG Heuer Carrera Sport計時碼表搭配新款改良H型精鋼鍊帶，可自由DIY拆解調整鍊帶長度。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer Carrera Sport計時腕表42毫米藍色面盤鍊帶款，21萬2,200元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Carrera Sport計時腕表42毫米藍色面盤鍊帶款，21萬2,200元。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer Carrera Sport計時腕表42毫米湖水綠面鍊帶款，21萬2,200元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Carrera Sport計時腕表42毫米湖水綠面鍊帶款，21萬2,200元。圖／TAG Heuer提供

時尚KOL邱文駿Jun配戴了TAG Heuer新款Carrera Sport計時碼表銀色鍊帶款，訂價約21萬2,200元。圖／TAG Heuer提供
時尚KOL邱文駿Jun配戴了TAG Heuer新款Carrera Sport計時碼表銀色鍊帶款，訂價約21萬2,200元。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer昨日發表了全新Carrera Sport計時碼表，現場並邀請時尚KOL邱文駿Jun示範酷帥造型。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer昨日發表了全新Carrera Sport計時碼表，現場並邀請時尚KOL邱文駿Jun示範酷帥造型。圖／TAG Heuer提供

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