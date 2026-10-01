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超可愛！壽司郎×帕比順順「7款聯名餐點、27款周邊」限定登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
10月8日推出「聯名手指偶飲料組合」。圖／壽司郎提供
10月8日推出「聯名手指偶飲料組合」。圖／壽司郎提供

繼今年3月於日本的聯名活動之後，壽司郎自10月1日至10月30日，在台攜手「帕比順順」，推出7款聯名餐點、27款周邊。全台5家「DIGIRO數位迴轉壽司」店鋪，也同步規劃限定點餐主題，邀請「SUNSUN」、「NONNON」等5大可愛角色現身，讓粉絲在店舖內享受角色們的呆萌魅力。

「帕比順順」聯名餐點及周邊採3波段式展開。首檔於即日起開跑，其中「野生鮪魚豪華拼盤」，集結6款鮪魚餐點，一次就能品嘗到鮪魚多元風味，每份300元，隨機附贈「聯名限定透卡」1張，共有3種款式，限量35,000份。

另外還有「炙燒羅勒鮮蝦＆帆立貝」、「酪梨鮭魚」，每份均為60元，隨餐皆附贈「聯名限定插卡」1張，共5種款式，限量200,000份。甜點「草莓鮮奶油古典巧克力蛋糕」每份120元，隨餐附贈「聯名限定貼紙」1張，共有5種款式，限量42,000份。

活動第二波於10月8日開始，規劃「聯名手指偶飲料組合」點購可口可樂、雪碧、冷泡烏龍茶、可爾必思任一款指定飲品，隨機搭配「聯名手指偶」1個，共有3款造型，限量30,000份，每組280元。

10月15日起，推出「萌抱壽司套餐」匯集玉米軍艦、鮪魚沙拉軍艦、鮭魚卵軍艦及玉子燒、鮮蝦、豆皮壽司、炸蝦及煎餅，每套350元，隨餐附贈「聯名限定底紙」及「聯名限定透明包＆貼紙」1組，共計3種款式，限量35,000份。同時也有「炙燒起司漢堡排」、「是拉差泰式辣醬鮪魚泥軍艦」，隨餐皆附贈「聯名限定插卡」1張，共有5款，限量200,000份。

為了讓順順粉能近距離感受「帕比順順」的魅力，活動期間特別打造數位限定主題，於全台5家「DIGIRO數位迴轉壽司」店鋪登場，包括壽司郎微風南山店、遠東GARDENCITY大巨蛋店、台北內湖美麗華店、台中黎明市政南店、新光三越台南新天地店。主題以「帕比順順」為靈感設計，不僅有「SUNSUN」、「NONNON」、「ZONZON」、「TSUKUTSUKU」與「FANFAN」5大角色將輪番現身，數位迴轉鏈也換上《帕比順順》代表性的深藍、淺藍與鵝黃色彩；迴轉鏈並將不定時出現「PUSH HERE」的動態字樣，點按即可觸發「帕比順順」角色從螢幕上方紛紛登場，帶來充滿驚喜與趣味視覺體驗。

全台5家「DIGIRO數位迴轉壽司」店鋪，也同步規劃限定點餐主題。圖／壽司郎提供
全台5家「DIGIRO數位迴轉壽司」店鋪，也同步規劃限定點餐主題。圖／壽司郎提供

壽司郎攜手「帕比順順」，推出一系列聯名餐點與週邊。圖／壽司郎提供
壽司郎攜手「帕比順順」，推出一系列聯名餐點與週邊。圖／壽司郎提供

是拉差泰式辣醬鮪魚泥軍艦、炙燒起司漢堡排，隨餐附贈聯名限定插卡。圖／壽司郎提供
是拉差泰式辣醬鮪魚泥軍艦、炙燒起司漢堡排，隨餐附贈聯名限定插卡。圖／壽司郎提供

草莓鮮奶油古典巧克力蛋糕，隨餐附贈「聯名限定貼紙」。圖／壽司郎提供
草莓鮮奶油古典巧克力蛋糕，隨餐附贈「聯名限定貼紙」。圖／壽司郎提供

即日起推出「炙燒羅勒鮮蝦＆帆立貝」、「酪梨鮭魚」，隨餐附贈「聯名限定插卡」。圖／壽司郎提供
即日起推出「炙燒羅勒鮮蝦＆帆立貝」、「酪梨鮭魚」，隨餐附贈「聯名限定插卡」。圖／壽司郎提供

「DIGIRO數位迴轉壽司」店舖規劃限定點餐主題，讓粉絲在店舖內享受角色們的呆萌魅力。圖／壽司郎提供
「DIGIRO數位迴轉壽司」店舖規劃限定點餐主題，讓粉絲在店舖內享受角色們的呆萌魅力。圖／壽司郎提供

壽司郎攜手「帕比順順」，推出7款聯名餐點、27款周邊。圖／壽司郎提供
壽司郎攜手「帕比順順」，推出7款聯名餐點、27款周邊。圖／壽司郎提供

萌抱壽司套餐，隨餐附贈「聯名限定底紙」及「聯名限定透明包＆貼紙」。圖／壽司郎提供
萌抱壽司套餐，隨餐附贈「聯名限定底紙」及「聯名限定透明包＆貼紙」。圖／壽司郎提供

壽司郎攜手「帕比順順」，推出一系列聯名餐點與週邊。圖／壽司郎提供
壽司郎攜手「帕比順順」，推出一系列聯名餐點與週邊。圖／壽司郎提供

壽司郎 鮪魚 迴轉壽司

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