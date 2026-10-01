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歷經時光洗禮！巴黎聖母院Boucheron聖母冠冕 工藝與神性的雙重禮讚

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
珠寶冠冕以跪姿的祈禱天使替代傳統紋飾，加上半透明藍色琺瑯、珍珠母貝與寶石鑲嵌，展現對神性的虔誠奉獻。圖／Boucheron提供
珠寶冠冕以跪姿的祈禱天使替代傳統紋飾，加上半透明藍色琺瑯、珍珠母貝與寶石鑲嵌，展現對神性的虔誠奉獻。圖／Boucheron提供

隨著教宗良十四世造訪法國，沉寂多年的巴黎聖母院銀製聖母像冠冕再度亮相。這頂高23.5公分、寬24公分的工藝傑作是由Boucheron寶詩龍於1923至1929年間打造，歷經2016年的工坊修復同時奇蹟躲過2019年大火，近日重現於世人眼前、令人驚艷。

創立於1858年的Boucheron寶詩龍是由品牌創辦人菲德烈克•寶詩龍（Frédéric Boucheron）所創立，同時也是1893年首個進駐巴黎芳登廣場的珠寶商。至今歷經四個世代的工藝傳承，Boucheron始終以前瞻視野與大膽著稱，將貴金屬、寶石疊加以創意，成為隨時代脈動前進的高級珠寶傳奇。

這頂收藏於巴黎聖母院的冠冕蘊含著虔誠信徒捐贈私人收藏的溫情遺願。工匠拆解家族珠寶，取其珍珠與貴金屬，以跪姿祈禱天使替代了傳統紋飾，尤其天使雙翼並綴以半透明藍色琺瑯與珍珠母貝，最終收攏於青金石圓珠，流暢弧線勾勒出輕盈穹頂，展現了宗教的神性與純然之美。

如此來說這頂冠冕除了是一件宗教禮器，亦是信仰、記憶與工藝的交會，走過世紀風霜與烈火的洗禮，依然無損且讓這頂建築式的湛藍冠冕更添璀璨，訴說著對神性與高潔的追尋，也成為Boucheron百年世家傳承的動人註記。

一頂高23.5公分、寬24公分的聖母冠冕是由Boucheron寶詩龍於1923至1929年間打造，並收藏於巴黎聖母院中。圖／Boucheron提供
一頂高23.5公分、寬24公分的聖母冠冕是由Boucheron寶詩龍於1923至1929年間打造，並收藏於巴黎聖母院中。圖／Boucheron提供

Boucheron除各種法式風格的經典創作，也曾在1921年打造結合日本漆藝的珠寶分層盒，目前收藏於品牌典藏資料庫中。圖／Boucheron提供
Boucheron除各種法式風格的經典創作，也曾在1921年打造結合日本漆藝的珠寶分層盒，目前收藏於品牌典藏資料庫中。圖／Boucheron提供

Boucheron先前曾發表Histoire de Style系列The Spark問號項鍊，透過集結多種特殊切工鑽石，展現自由獨立。價格店洽。圖／BOUCHERON提供
Boucheron先前曾發表Histoire de Style系列The Spark問號項鍊，透過集結多種特殊切工鑽石，展現自由獨立。價格店洽。圖／BOUCHERON提供

Boucheron高級珠寶系列Blé d'été麥穗問號項鍊，以不對稱形式、精巧配重與細膩鑲嵌，在當代法式高級珠寶品牌中別具一格。圖／Boucheron提供
Boucheron高級珠寶系列Blé d'été麥穗問號項鍊，以不對稱形式、精巧配重與細膩鑲嵌，在當代法式高級珠寶品牌中別具一格。圖／Boucheron提供

孔雀羽毛是Boucheron高級珠寶的常見元素，並帶有寫實的自然主義風格。圖／Boucheron提供
孔雀羽毛是Boucheron高級珠寶的常見元素，並帶有寫實的自然主義風格。圖／Boucheron提供

巴黎聖母院 工藝 珠寶 教宗 良十四世

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