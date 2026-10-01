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星宇航空航向東南亞慢活天堂 台北-峇里島今正式啟航

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
歡慶峇里島航線正式開航，星宇航空攜手多家品牌為首航旅客準備驚喜大禮包。圖／星宇提供
歡慶峇里島航線正式開航，星宇航空攜手多家品牌為首航旅客準備驚喜大禮包。圖／星宇提供

星宇航空（2646）1日正式開航峇里島航線，插旗全球知名的度假天堂。首航航班JX765於上午10:10啟航，除了在桃園國際機場候機室歡迎旅客外，也將於峇里島伍拉·賴國際機場舉辦剪綵儀式，迎接首航班機抵達。

星宇航空翟健華執行長表示，峇里島航線的開闢，將使星宇航空亞洲航網更齊備。峇里島長期深受全球旅客喜愛，透過台北桃園機場便捷的轉機銜接，將有機會吸引更多歐美旅客經台灣轉往峇里島，進一步串聯東南亞與歐美兩大旅遊市場。未來星宇航空也將持續深化航網布局，發揮台灣位處亞洲樞紐的地理優勢，提供旅客更多元、便利的航點選擇。

星宇航空台北-峇里島航線每周5班，為星宇航空第二個印尼航點。目前航網橫跨亞洲、北美及歐洲，整體版圖已拓展至34個城市，為全球旅客提供更多選擇

台北首航活動於桃園國際機場候機室舉行。近年峇里島以其悠閒愜意的旅遊氛圍，以及多元的瑜伽、身心療癒與慢活體驗，成為深受旅客喜愛的度假目的地。為呼應峇里島獨具特色的生活風格，星宇航空特別攜手加拿大專業運動服飾品牌 lululemon，邀請品牌大使親臨現場，於候機室帶領旅客展開瑜伽體驗，讓旅客登機前便沉浸於自在的氛圍，提前開啟一段身心放鬆的峇里島旅程。

歡慶峇里島航線正式開航，星宇航空攜手多家品牌為首航旅客準備驚喜大禮包，邀請旅客從旅程起點開始感受峇里島的悠閒與活力。lululemon除於候機室舉辦瑜伽體驗，更特別準備24oz運動水壺作為首航好禮，陪伴旅客隨時補充水分、享受運動時光；三得利則推出「三得利光采包」，內含麗芙緹膠原蛋白飲、蜜露珂娜膠原蛋白粉、vitoas蜜得絲精華及VARON汎倫紳仕精華等產品，讓旅客在旅途中也能兼顧由內外的保養；全球上網專家DJB則提供印尼五日吃到飽eSIM，讓旅客在峇里島旅遊時隨時網路暢通；星宇航空更準備「LINK MONSTER接駁車造型立體iCASH」，為首航旅程增添獨特紀念性。

星宇航空今日正式開航峇里島航線，插旗全球知名的度假天堂。圖／星宇提供
星宇航空今日正式開航峇里島航線，插旗全球知名的度假天堂。圖／星宇提供

三得利光采包內含麗芙緹膠原蛋白飲、蜜露珂娜膠原蛋白粉、vitoas蜜得絲精華及VARON汎倫紳仕菁華等產品。星宇／提供
三得利光采包內含麗芙緹膠原蛋白飲、蜜露珂娜膠原蛋白粉、vitoas蜜得絲精華及VARON汎倫紳仕菁華等產品。星宇／提供

星宇航空攜手 lululemon邀請品牌大使親臨現場，於候機室帶領旅客展開瑜伽體驗。星宇／提供
星宇航空攜手 lululemon邀請品牌大使親臨現場，於候機室帶領旅客展開瑜伽體驗。星宇／提供

星宇航空今日正式開航峇里島航線，旅客共襄盛舉。星宇／提供
星宇航空今日正式開航峇里島航線，旅客共襄盛舉。星宇／提供

星宇航空今日正式開航峇里島航線，插旗全球知名的度假天堂。星宇／提供
星宇航空今日正式開航峇里島航線，插旗全球知名的度假天堂。星宇／提供

峇里島 星宇航空 東南亞

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影／星宇航空開航台北—峇里島航線 贈開航大禮包再邀旅客做瑜伽

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