迎萬聖節！全家推「仙女奶茶霜淇淋」搭購「巫婆手指餅乾」趣味搞怪

萬聖節打卡，甜點也要玩變裝！全家便利商店10月5日起Fami!ce霜淇淋推出經典茶類的「仙女奶茶霜淇淋」，搭配逼真造型的minimore「巫婆手指餅乾」，以「仙女遇上巫婆」的趣味組合，讓霜淇淋多了搞怪新吃法，打造好吃又好拍的萬聖甜點。

「仙女奶茶霜淇淋」（售價49元）嚴選經典仙女茶韻，將馥郁紅茶香與濃醇乳香融合，入口茶香溫潤、尾韻回甘；「巫婆手指餅乾」（售價22元）則以起司牛奶棒打造手指造型，指甲部分鑲嵌完整香烤杏仁粒，帶出堅果香氣與喀吱脆口的雙重口感，搭配霜淇淋享用，為柔滑奶茶香增添酥脆層次。

即日起至11月10日於「全家」霜淇淋販售店購買霜淇淋不限口味、品項，加10元即可獲得巫婆手指餅乾1個，數量有限、售完為止；同一期間每日下午5點至晚上8時59分另享霜淇淋單支29元晚間優惠。「全家」APP隨買跨店取10月5日至10月7日加碼推出霜淇淋5支188元，邀請奶茶控揪伴重溫經典，一起品嘗萬聖節的甜蜜驚喜。

萬聖派對吃喝一起備齊，毛孩也來玩變裝，「全家」酷繽球推出Red Bull紅牛能量飲料搭配組合，四季檸檬、巨峰葡萄兩款酷繽球任選，搭配紅牛能量飲料，融合果香與清爽氣泡感，帶來沁涼新喝法。即日起至10月27日酷繽球任1杯搭配指定250ml紅牛能量飲料任1罐，享合購優惠價89元，包含原味、無糖、零卡、巨峰葡萄、富士蘋果風味無糖及日式醡橘風味共6款紅牛可供搭配。即日起至10月27日推出OREO指定商品任選2件8折優惠，購買滿4件再贈送限量「OREO造型貓頭套」1個，將經典OREO餅乾元素融入寵物裝扮，送完為止。

「全家」SOHOT炎選即日起推出「經典蘋果派」（售價35元），以金黃起酥派皮包裹香甜蘋果果粒內餡，無肉桂配方凸顯蘋果自然果香與酸甜滋味，口口吃得到果粒與層次分明的酥香，即日起至2027年2月2日搭配指定飲品享49元組合價，亦可選購SOHOT炎選現烤點心與炸烤物享任選第二件6折優惠。

此外，「全家」即日起至10月27日推出健達繽紛樂活動，指定健達繽紛樂、白繽紛樂、黑繽紛樂任選第二件6折，「健達迷你繽紛樂」單件特價119元，以牛奶巧克力搭配威化外層及綿滑牛奶、榛果內餡，享受多重口感；購買指定品項滿66元，上網登錄發票還有機會抽中韓國年度音樂盛典AAA（Asia Artist Awards）門票。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

全家便利商店即日起至10月27日OREO指定商品任選兩件8折，購買滿4件再贈OREO造型貓頭套1個，贈品數量有限、送完為止。圖／全家便利商店提供

全家便利商店酷繽球推出Red Bull紅牛能量飲料搭配組合，四季檸檬、巨峰葡萄兩款酷繽球任選，搭配紅牛能量飲料，融合果香與清爽氣泡感。圖／全家便利商店提供

全家便利商店10月5日起新推出Fami!ce「仙女奶茶霜淇淋」，可搭購逼真造型的minimore「巫婆手指餅乾」，打造好吃又好拍的萬聖甜點。圖／全家便利商店提供

全家便利商店即日起至10月27日健達繽紛樂、白繽紛樂、黑繽紛樂任選第二件6折；迷你繽紛樂單件特價119元。圖／全家便利商店提供

全家便利商店10月5日起Fami!ce霜淇淋推出經典茶類的「仙女奶茶霜淇淋」，搭配逼真造型的minimore「巫婆手指餅乾」，以「仙女遇上巫婆」的趣味組合，讓霜淇淋多了搞怪新吃法。圖／全家便利商店提供