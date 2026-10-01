最刁鑽的細節控也會滿意！Glashütte Original重返1970 懷舊暖心

德製頂級製錶品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）近日帶來兩款深具時代印記的全新作品，將百年航海觀測、戰鬥飛行與1970年代的類比音樂風潮化為腕上經典，重新探索德式高級製表的美學趣向。

身為傳承德國東部格拉蘇蒂小鎮百年血脈的高級表廠，格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）向來以自製機芯與精緻打磨聞名，不僅具有高辨識度的四分之三夾板、鵝頸式微調、藍鋼螺絲，過往從打造專業航海計時到幾何線條，無不彰顯德式工藝對精確與美的堅持。

全新Senator Chronograph Navigator議員領航者計時腕表，白面款靈感取自19至20世紀初的航海觀測表（Observation Watch），黑面款則源自1940年代經典飛行員表（Pilot Watch），其中白色面盤款具有如天鵝絨般磨砂霜狀質感，搭配藍鋼指針、18K金立體壓印時標；黑面則以夜光阿拉伯數字時標搭配復古洋蔥頭表冠，新表的直徑從過往的42毫米微微塑身成為41，同時側面計時按鈕也從橢圓形改為蘑菇頭形狀，提升配戴舒適與操作便利性。

機芯則使用了具有導柱輪（Column wheel）的37-24型自動上鍊機芯，並導入抗磁、抗溫差的矽游絲，整體具70小時動力儲存。設計上則捨棄傳統的12小時計時，改採符合更實用的雙次表盤（30分鐘計時盤與小秒針）配置，並具備可連續操作的飛返計時（Flyback）功能，品牌經典的「大日曆顯示」（Panorama Date）亦在白面款加上白K金邊框。

另一焦點「七零年代系列」（70s Vintage Collection），則致敬1970年代黑膠唱片與Hi-Fi音響的類比黃金歲月。面盤共有黑膠唱片霧黑、粗毛絨擴大機暖棕與Hi-Fi音響銀白三種成色，並施以蜂巢六角幾何結構壓紋提升視覺質感。經典39x39mm電視螢幕輪廓（TV-shaped）不鏽鋼表殼經過拋光與絲光交替打磨，厚度僅9.6mm，呈現線條流暢的復古幾何輪廓。

表款將使用品牌自製、具有矽游絲的36-11型自動上鍊機芯，黑色面盤款式限量500只，將搭配精鋼鍊帶或內襯小牛皮的黑色橡膠表帶，訂價49萬4,000元，棕色電鍍面盤款則搭配緞面磨砂不鏽鋼鍊帶或內襯小牛皮的卡其色橡膠表帶，常規生產、訂價39萬9,000元或43萬9,000元。

品牌並由即日起於寶鴻堂鐘表台北忠孝店舉辦「循著時間的軌跡，重回1970年代」特展，展覽日期自即日起至10月30日（五）為止，可逕行前往台北市忠孝東路四段335號，或電洽02-2775-2158。

全新Senator Chronograph Navigator議員領航者計時腕表的黑色面盤款（左）靈感源自1940年代的飛行表（右）。圖／Glashütte Original提供

為提昇閱讀便利性，新款Senator Chronograph Navigator議員領航者計時腕表捨棄12小時累計功能，表殼尺寸也較前一代更為纖薄。圖／Glashütte Original提供

「七零年代系列」（70s Vintage Collection）致敬1970年代的黑膠唱片懷舊時光，面盤並具有蜂巢六角幾何結構壓紋，是品牌全新設計。圖／Glashütte Original提供

格拉蘇蒂原創專利的Groove Lock快拆系統 ，可隨心所欲更換喜愛的表帶。圖／Glashütte Original提供