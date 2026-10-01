新航全面升級機上餐飲體驗 推出全新餐點、飲品及專屬設計餐具

新加坡航空今天宣布，全面升級機上餐飲，推出逾100道全新及升級餐點，並增加多項酒類選擇，套房、頭等艙及商務艙也將換上與法國餐具品牌昆庭（Christofle）合作設計的專屬餐具，相關升級項目自11月起陸續推出。

新航表示，此次餐飲升級涵蓋所有客艙，新增「新航主廚精選（SIA Chefs’ Selection）」餐飲類別，由新航內部主廚、客座主廚及餐飲夥伴共同研發，內容包括前菜、主餐及甜點，融合各地特色料理、經典菜色重新演繹及創意餐點，目前已開始分階段推出。

餐具也是此次升級重點。套房、頭等艙及商務艙將採用新航與昆庭共同設計的新餐具，並將重新設計的新航標誌性蠟染印花圖騰融入其中。此外，套房及頭等艙部分指定餐點將以不同於現行方式呈現，空服員也將依旅客選擇的餐點提供飲品搭配建議，增加餐飲服務的個人化程度。

新航表示，機上餐飲升級是全面提升點到點旅行體驗的一環，其他項目還包括新一代客艙產品、KrisWorld機上娛樂系統、全新機上備品、高速網路及地勤服務，完整升級內容預計11月在新加坡正式揭曉。

新加坡航空今天宣布，將於11月起全面升級機上餐飲，推出逾100道全新及升級餐點。記者黃仲明／攝影

預計於11月上線的商務艙餐點。圖／新加坡航空提供