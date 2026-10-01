影／星宇航空開航台北—峇里島航線 贈開航大禮包再邀旅客做瑜伽

星宇航空今天正式開航台北—峇里島航線，首航班機JX-765於上午10時10分自桃園機場起飛。除了在桃園國際機場候機室舉辦首航活動，也將於峇里島伍・拉賴國際機場舉辦剪綵儀式，迎接首航班機抵達。

星宇航空執行長翟健華表示，峇里島航線開闢後，星宇亞洲航網更加完整，透過桃園機場轉機銜接，也有機會吸引歐美旅客經台灣前往峇里島，進一步串聯東南亞與歐美旅遊市場。將持續深化航網布局，發揮台灣位處亞洲樞紐的地理優勢，提供旅客更多元、便利的航點選擇。

星宇航空指出，峇里島長期是國際旅客熱門度假目的地，近年瑜伽、身心療癒及慢活等旅遊體驗受到青睞。為呼應峇里島度假特色，首航活動在桃園機場候機室安排瑜伽體驗，並邀請運動服飾品牌lululemon品牌大使帶領旅客展開瑜伽體驗，讓旅客登機前便沉浸於自在的氛圍，提前開啟一段身心放鬆的峇里島旅程。

歡慶峇里島航線正式開航，星宇航空攜手多家品牌為首航旅客準備驚喜大禮包，包括lululemon 24oz運動水壺、三得利保養產品、DJB印尼五日吃到飽eSIM，以及星宇航空「LINK MONSTER接駁車造型立體iCASH」，讓旅客從出發前便感受峇里島旅遊氣氛。

星宇航空說明，台北—峇里島航線每周飛航5班，是星宇航空繼雅加達後在印尼布局的第二個航點。隨著新航線開通，星宇目前航網已涵蓋亞洲、北美及歐洲34個城市，持續擴大國際航網布局，為全球旅客提供更多選擇。

旅客蔡小姐說，這次和跟老公還有小孩告假，與好友們約好搭乘首航班機到峇里島度假，因為平常就有練習瑜伽的習慣，今天有機會在登機前進行舒展身體的瑜伽活動，令人感到很開心，且後續就是長達4、5個小時的旅程，瑜伽活動令人可以放鬆安心的上機。

首航活動在桃園機場候機室安排瑜伽體驗，並邀請運動服飾品牌lululemon品牌大使帶領旅客展開瑜伽體驗。記者黃仲明／攝影

首航班機旅客參加瑜伽體驗。記者黃仲明／攝影

星宇航空今天正式開航台北—峇里島航線，於桃園國際機場候機室舉辦首航活動，首航班機旅客開心地在背板前拍照留念。記者黃仲明／攝影