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任天堂授權商品旗艦中心前進台中！開幕送限定好禮、人氣周邊一次逛

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新「任天堂授權商品旗艦中心」將於10月2日在新光三越台中中港店6樓正式開幕。圖／傑仕登提供
全新「任天堂授權商品旗艦中心」將於10月2日在新光三越台中中港店6樓正式開幕。圖／傑仕登提供

傑仕登「任天堂授權商品旗艦中心」正式前進台中！全新「任天堂授權商品旗艦中心」將於10月2日在新光三越台中中港店6樓正式開幕，集結Nintendo Switch、Nintendo Switch 2主機與遊戲，以及多款任天堂人氣角色周邊，讓任天堂粉絲一次滿足所有需求。

此次旗艦中心販售品項相當多元，除了Nintendo Switch／Nintendo Switch 2主機與相關遊戲軟體，也網羅「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」等人氣作品周邊，從模型、絨毛布偶到生活雜貨等都有，提供粉絲更多元的收藏與選購選擇。

歡慶開幕也推出一系列限時優惠活動，自10月2日至10月31日止，購買任一商品，不限金額即可獲得「超級瑪利歐水晶轉印貼紙」1份；購買Nintendo Switch 2主機1台，則可獲得「Nintendo Switch 2壓克力吊飾」1個；若購買Nintendo Switch 2主機1台，再搭配NS2／NS系列軟體1款，則可獲得「問號磚塊陶瓷杯墊」1個。各項贈品每筆交易限贈1份，數量有限，送完為止，詳細活動內容依現場公告為準。

除了開幕優惠，現場也將安排遊戲體驗活動。10月3日至10月4日14:00至20:00，傑仕登「任天堂授權商品旗艦中心」台中中港店將舉辦《瑪利歐賽車世界》體驗會，玩家可到現場試玩遊戲，完成體驗還能獲得活動禮物1份。

活動期間購買Nintendo Switch 2主機1台，則可獲得「Nintendo Switch 2壓克力吊飾」1個。圖／傑仕登提供
活動期間購買Nintendo Switch 2主機1台，則可獲得「Nintendo Switch 2壓克力吊飾」1個。圖／傑仕登提供

活動期間購買任一商品，不限金額即可獲得「超級瑪利歐水晶轉印貼紙」1份。圖／傑仕登提供
活動期間購買任一商品，不限金額即可獲得「超級瑪利歐水晶轉印貼紙」1份。圖／傑仕登提供

活動期間購買Nintendo Switch 2主機1台，再搭配NS2／NS系列軟體1款，則可獲得「問號磚塊陶瓷杯墊」1個。圖／傑仕登提供
活動期間購買Nintendo Switch 2主機1台，再搭配NS2／NS系列軟體1款，則可獲得「問號磚塊陶瓷杯墊」1個。圖／傑仕登提供

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