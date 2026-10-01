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從火車站到遠方旅程 路易威登Flight Mode把「旅行」穿上身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登推出2026秋冬Flight Mode系列專為旅行打造的衣櫥。圖／路易威登提供
路易威登推出2026秋冬Flight Mode系列專為旅行打造的衣櫥。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）迎來2026秋冬Flight Mode系列，以悠閒的火車旅程與車站月台為靈感，將「旅行的藝術」轉化為一套兼具舒適、實用與優雅質感的現代旅行衣櫥，從成衣、皮件、鞋履到行李箱與配件，完整涵蓋旅途中所需的造型。

本季大衣成為系列亮點，從束腰、雙排扣、達夫爾大衣到海軍短大衣，並加入無袖斗篷款式，以雙色雙面羊絨及寬領設計呈現柔軟而俐落的輪廓。飛行員夾克、短夾克、無袖連身裙與闊腿褲則採用優質皮革或如天鵝絨般細膩的材質，搭配中性色調，呈現低調卻不失格調的旅行風格；雙色、米色、白色及Monogram圖案的絞花針織與拉絨羊絨衫，也增添秋冬層次。

皮件同樣延續旅行主題。2024年推出的Low Key包，以粒面小牛皮打造，今年加入Monogram紅色與胡桃木色，簡約水桶包廓形適合日常與旅途使用；Nice化妝箱則成為旅行收納的實用伴侶。Express包重新演繹，Side Trunk與Neverfull則換上全新Monogram Emblème帆布，推出Monogram藍與汝拉山綠兩款獨家色調。

鞋履與配件也呼應旅行美學，Mahina麂皮Colorado瑪麗珍鞋以雕花搭扣綁帶及金色金屬孔眼增添細節，搭配LV Aura Flower太陽眼鏡、Forevergram羊毛圍巾與LV Arctic針織帽。旅行用品則包括Keepall旅行袋及Horizon拉桿箱，其中Horizon更推出全新鋁合金版本，讓Flight Mode從穿搭延伸至旅程本身。

Flight Mode系列均選用質地柔軟的優質皮革或觸感如天鵝絨般細膩的材質，並呈現出極具格調的中性色調。圖／路易威登提供
Flight Mode系列均選用質地柔軟的優質皮革或觸感如天鵝絨般細膩的材質，並呈現出極具格調的中性色調。圖／路易威登提供

Flight Mode系列大衣採用雙色雙面羊絨材質與寬領設計。圖／路易威登提供
Flight Mode系列大衣採用雙色雙面羊絨材質與寬領設計。圖／路易威登提供

Side Trunk手袋換上全新Monogram Emblème帆布，並呈現Monogram藍色與汝拉山(Jura)綠色這兩種獨家色調。圖／路易威登提供
Side Trunk手袋換上全新Monogram Emblème帆布，並呈現Monogram藍色與汝拉山(Jura)綠色這兩種獨家色調。圖／路易威登提供

於2024年推出的路易威登標誌性Low Key包款，以粒面小牛皮材質打造，今年增添Monogram紅色與胡桃木色。圖／路易威登提供
於2024年推出的路易威登標誌性Low Key包款，以粒面小牛皮材質打造，今年增添Monogram紅色與胡桃木色。圖／路易威登提供

Flight Mode系列服裝輪廓兼顧舒適與隨性優雅。圖／路易威登提供
Flight Mode系列服裝輪廓兼顧舒適與隨性優雅。圖／路易威登提供

於2024年推出的路易威登標誌性Low Key包款，以粒面小牛皮材質打造，今年增添Monogram紅色與胡桃木色。圖／路易威登提供
於2024年推出的路易威登標誌性Low Key包款，以粒面小牛皮材質打造，今年增添Monogram紅色與胡桃木色。圖／路易威登提供

行李箱 火車站 LV

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