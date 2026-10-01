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從火車站到遠方旅程 路易威登Flight Mode把「旅行」穿上身
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）迎來2026秋冬Flight Mode系列，以悠閒的火車旅程與車站月台為靈感，將「旅行的藝術」轉化為一套兼具舒適、實用與優雅質感的現代旅行衣櫥，從成衣、皮件、鞋履到行李箱與配件，完整涵蓋旅途中所需的造型。
本季大衣成為系列亮點，從束腰、雙排扣、達夫爾大衣到海軍短大衣，並加入無袖斗篷款式，以雙色雙面羊絨及寬領設計呈現柔軟而俐落的輪廓。飛行員夾克、短夾克、無袖連身裙與闊腿褲則採用優質皮革或如天鵝絨般細膩的材質，搭配中性色調，呈現低調卻不失格調的旅行風格；雙色、米色、白色及Monogram圖案的絞花針織與拉絨羊絨衫，也增添秋冬層次。
皮件同樣延續旅行主題。2024年推出的Low Key包，以粒面小牛皮打造，今年加入Monogram紅色與胡桃木色，簡約水桶包廓形適合日常與旅途使用；Nice化妝箱則成為旅行收納的實用伴侶。Express包重新演繹，Side Trunk與Neverfull則換上全新Monogram Emblème帆布，推出Monogram藍與汝拉山綠兩款獨家色調。
鞋履與配件也呼應旅行美學，Mahina麂皮Colorado瑪麗珍鞋以雕花搭扣綁帶及金色金屬孔眼增添細節，搭配LV Aura Flower太陽眼鏡、Forevergram羊毛圍巾與LV Arctic針織帽。旅行用品則包括Keepall旅行袋及Horizon拉桿箱，其中Horizon更推出全新鋁合金版本，讓Flight Mode從穿搭延伸至旅程本身。
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