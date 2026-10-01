星宇航空峇里島航線今首航！每週5班盼吸引歐美轉機客

星宇航空峇里島航線今天首航，星宇特別在桃機候機室舉行首航活動，並帶領旅客進行瑜伽舒展。星宇航空期望，透過新航線吸引旅客經台灣轉峇里島，串聯東南亞與歐美旅遊市場。

台北首航活動於桃園國際機場候機室舉行，星宇航空表示，近年峇里島以悠閒愜意的旅遊氛圍，以及多元的瑜伽、身心療癒與慢活體驗成為旅客喜愛的度假目的地。呼應峇里島獨具特色的生活風格，星宇特別攜手專業運動服飾品牌，並邀請品牌大使於候機室帶領旅客展開瑜伽體驗，讓旅客沉浸於自在的氛圍，提前開啟身心放鬆的峇里島旅程。

星宇航空執行長翟健華表示，峇里島深受旅客喜愛，透過桃機便捷的轉機銜接，有機會吸引更多歐美旅客經台灣轉往峇里島，進一步串聯東南亞與歐美兩大旅遊市場。峇里島航線的開闢將使星宇航空亞洲航網更齊備，未來將深化航網布局，發揮台灣位處亞洲樞紐的地理優勢，提供更多元便利的航點選擇。

旅客蔡小姐指出，這次特別把小孩、老公放在家裡，和三五好友相約搭乘首航前進峇里島放假，其實自己平常就有練習瑜伽的習慣，今天有機會可以在登機前進行舒展身體的瑜伽活動，令人感到很開心，且後續就是長達4、5個小時的旅程，瑜伽活動令人可以放鬆安心的上機。