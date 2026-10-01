Bella Hadid、劉雯演繹鑽石的動靜自如！蕭邦Happy Sport經典回歸

瑞士製表品牌蕭邦（Chopard）經典Happy Sport腕表再迎全新篇章，推出Happy Sport The First系列，將1993年誕生的原創設計重新演繹，同時邀請全球品牌大使Bella Hadid與劉雯共同以自在、自信的姿態詮釋這款經典時計。品牌此次不僅回望Happy Sport的設計起點，也藉由全新作品延續Happy Sport突破傳統、不受束縛的個性精神。

Happy Sport由蕭邦聯合總裁兼藝術總監Caroline Scheufele於1993年親自設計，當年首度將精鋼與鑽石結合，打破珠寶腕表與運動腕表之間的界線。其中最具辨識度的設計，就是置於雙面藍寶石水晶之間、可隨手腕動作自由滑動的Happy Diamonds鑽石，運用獨門技術，讓鑽石不再被固定於表面，而是在腕間隨配戴者的每一次動作閃耀旋舞。

事實上，這項創新其實延續蕭邦更早的設計概念。1976年，品牌將鑽石從傳統固定鑲嵌方式中解放，讓寶石在表盤內自由移動，推出Happy Diamonds滑動鑽石珠寶腕表；到了1993年，這項創意進一步化為Happy Sport腕表的標誌性語彙。如今推出的Happy Sport The First，正是以這項原創精神為核心，重新調整比例與細節。

新作提供26毫米及33毫米兩種尺寸，表殼採圓潤流暢線條，搭配銀色細膩粒紋表盤、夜藍色羅馬數字時標，以及劍形藍鋼指針，呈現復古與現代兼具的風格。另一大特色是卵石形鏈飾表帶，由Caroline Scheufele從海邊經海浪長年沖刷的卵石得到靈感，重新設計後的表鏈貼合手腕弧度，兼顧柔韌性與配戴舒適度。

26毫米款配有5顆滑動鑽石，33毫米款則配有7顆滑動鑽石，讓鑽石隨著手腕擺動持續變換位置。延續蕭邦對永續奢華的品牌承諾，兩種尺寸均提供不同材質選擇，採用回收率達80%的Lucent Steel™精鋼，以及Lucent Steel™精鋼搭配符合倫理道德標準18K黃金製作，並有鑲鑽與無鑽等不同選擇。

Bella Hadid演繹Happy Sport The First腕表與Happy Diamonds珠寶。圖／蕭邦提供

Happy Sport The First系列26毫米鑲鑽腕表，符合倫理道德標準的18K黃金、五顆滑動鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供

Bella Hadid演繹Happy Sport The First腕表與Happy Diamonds珠寶。圖／蕭邦提供

Happy Sport The First系列33毫米腕表，Lucent Steel™ 精鋼、七顆滑動鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供

劉雯演繹Happy Sport The First腕表與Happy Diamonds珠寶。圖／蕭邦提供

Happy Sport The First系列33毫米腕表，Lucent Steel™精鋼和符合倫理道德標準的18K黃金、七顆滑動鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供

Happy Sport The First系列26毫米腕表，Lucent Steel™精鋼、五顆滑動鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供