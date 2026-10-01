Bella Hadid、劉雯演繹鑽石的動靜自如！蕭邦Happy Sport經典回歸
瑞士製表品牌蕭邦（Chopard）經典Happy Sport腕表再迎全新篇章，推出Happy Sport The First系列，將1993年誕生的原創設計重新演繹，同時邀請全球品牌大使Bella Hadid與劉雯共同以自在、自信的姿態詮釋這款經典時計。品牌此次不僅回望Happy Sport的設計起點，也藉由全新作品延續Happy Sport突破傳統、不受束縛的個性精神。
Happy Sport由蕭邦聯合總裁兼藝術總監Caroline Scheufele於1993年親自設計，當年首度將精鋼與鑽石結合，打破珠寶腕表與運動腕表之間的界線。其中最具辨識度的設計，就是置於雙面藍寶石水晶之間、可隨手腕動作自由滑動的Happy Diamonds鑽石，運用獨門技術，讓鑽石不再被固定於表面，而是在腕間隨配戴者的每一次動作閃耀旋舞。
事實上，這項創新其實延續蕭邦更早的設計概念。1976年，品牌將鑽石從傳統固定鑲嵌方式中解放，讓寶石在表盤內自由移動，推出Happy Diamonds滑動鑽石珠寶腕表；到了1993年，這項創意進一步化為Happy Sport腕表的標誌性語彙。如今推出的Happy Sport The First，正是以這項原創精神為核心，重新調整比例與細節。
新作提供26毫米及33毫米兩種尺寸，表殼採圓潤流暢線條，搭配銀色細膩粒紋表盤、夜藍色羅馬數字時標，以及劍形藍鋼指針，呈現復古與現代兼具的風格。另一大特色是卵石形鏈飾表帶，由Caroline Scheufele從海邊經海浪長年沖刷的卵石得到靈感，重新設計後的表鏈貼合手腕弧度，兼顧柔韌性與配戴舒適度。
26毫米款配有5顆滑動鑽石，33毫米款則配有7顆滑動鑽石，讓鑽石隨著手腕擺動持續變換位置。延續蕭邦對永續奢華的品牌承諾，兩種尺寸均提供不同材質選擇，採用回收率達80%的Lucent Steel™精鋼，以及Lucent Steel™精鋼搭配符合倫理道德標準18K黃金製作，並有鑲鑽與無鑽等不同選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。