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Bella Hadid、劉雯演繹鑽石的動靜自如！蕭邦Happy Sport經典回歸

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Happy Sport The First系列26毫米腕表，Lucent Steel™精鋼和符合倫理道德標準的18K黃金、五顆滑動鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供
Happy Sport The First系列26毫米腕表，Lucent Steel™精鋼和符合倫理道德標準的18K黃金、五顆滑動鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供

瑞士製表品牌蕭邦（Chopard）經典Happy Sport腕表再迎全新篇章，推出Happy Sport The First系列，將1993年誕生的原創設計重新演繹，同時邀請全球品牌大使Bella Hadid與劉雯共同以自在、自信的姿態詮釋這款經典時計。品牌此次不僅回望Happy Sport的設計起點，也藉由全新作品延續Happy Sport突破傳統、不受束縛的個性精神。

Happy Sport由蕭邦聯合總裁兼藝術總監Caroline Scheufele於1993年親自設計，當年首度將精鋼與鑽石結合，打破珠寶腕表與運動腕表之間的界線。其中最具辨識度的設計，就是置於雙面藍寶石水晶之間、可隨手腕動作自由滑動的Happy Diamonds鑽石，運用獨門技術，讓鑽石不再被固定於表面，而是在腕間隨配戴者的每一次動作閃耀旋舞。

事實上，這項創新其實延續蕭邦更早的設計概念。1976年，品牌將鑽石從傳統固定鑲嵌方式中解放，讓寶石在表盤內自由移動，推出Happy Diamonds滑動鑽石珠寶腕表；到了1993年，這項創意進一步化為Happy Sport腕表的標誌性語彙。如今推出的Happy Sport The First，正是以這項原創精神為核心，重新調整比例與細節。

新作提供26毫米及33毫米兩種尺寸，表殼採圓潤流暢線條，搭配銀色細膩粒紋表盤、夜藍色羅馬數字時標，以及劍形藍鋼指針，呈現復古與現代兼具的風格。另一大特色是卵石形鏈飾表帶，由Caroline Scheufele從海邊經海浪長年沖刷的卵石得到靈感，重新設計後的表鏈貼合手腕弧度，兼顧柔韌性與配戴舒適度。

26毫米款配有5顆滑動鑽石，33毫米款則配有7顆滑動鑽石，讓鑽石隨著手腕擺動持續變換位置。延續蕭邦對永續奢華的品牌承諾，兩種尺寸均提供不同材質選擇，採用回收率達80%的Lucent Steel™精鋼，以及Lucent Steel™精鋼搭配符合倫理道德標準18K黃金製作，並有鑲鑽與無鑽等不同選擇。

Bella Hadid演繹Happy Sport The First腕表與Happy Diamonds珠寶。圖／蕭邦提供
Bella Hadid演繹Happy Sport The First腕表與Happy Diamonds珠寶。圖／蕭邦提供

Happy Sport The First系列26毫米鑲鑽腕表，符合倫理道德標準的18K黃金、五顆滑動鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供
Happy Sport The First系列26毫米鑲鑽腕表，符合倫理道德標準的18K黃金、五顆滑動鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供

Bella Hadid演繹Happy Sport The First腕表與Happy Diamonds珠寶。圖／蕭邦提供
Bella Hadid演繹Happy Sport The First腕表與Happy Diamonds珠寶。圖／蕭邦提供

Happy Sport The First系列33毫米腕表，Lucent Steel™ 精鋼、七顆滑動鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供
Happy Sport The First系列33毫米腕表，Lucent Steel™ 精鋼、七顆滑動鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供

劉雯演繹Happy Sport The First腕表與Happy Diamonds珠寶。圖／蕭邦提供
劉雯演繹Happy Sport The First腕表與Happy Diamonds珠寶。圖／蕭邦提供

Happy Sport The First系列33毫米腕表，Lucent Steel™精鋼和符合倫理道德標準的18K黃金、七顆滑動鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供
Happy Sport The First系列33毫米腕表，Lucent Steel™精鋼和符合倫理道德標準的18K黃金、七顆滑動鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供

Happy Sport The First系列26毫米腕表，Lucent Steel™精鋼、五顆滑動鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供
Happy Sport The First系列26毫米腕表，Lucent Steel™精鋼、五顆滑動鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供

劉雯演繹Happy Sport The First腕表與Happy Diamonds珠寶。圖／蕭邦提供
劉雯演繹Happy Sport The First腕表與Happy Diamonds珠寶。圖／蕭邦提供

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