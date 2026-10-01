PHILIPS行動電源首創365保值換新計畫 GoodCube Air雙認證出國更安心

iPhone 18 Pro上市帶動一波升級換機潮，消費者也越來越注重行動電源電池老化與定期汰換需求，PHILIPS行動電源即日起推出業界首創「365行動電源保值換新計畫」，從傳統被動式保固進一步延伸至主動換新機制。消費者購買指定PHILIPS行動電源並完成保固登錄後，品牌每年主動提供換新優惠券，第一年最高可享5.5折換新，讓舊行動電源不只是等待故障後淘汰，也能轉化為新品換購的保值金。

PHILIPS表示，過去一般行動電源保固主要提供產品故障後的維修或更換服務，此次「365行動電源保值換新計畫」除了維持原有1+1年保固，更將產品使用週期納入售後服務。消費者只需選擇官方授權通路購買PHILIPS行動電源、掃描內盒小卡QR Code，再完成線上保固登錄，即可啟動保值換新方案，後續依方案規則每年獲得換新優惠。

PHILIPS指出，行動電源同樣具有使用壽命，透過定期汰換，可降低電池長期使用後的老化風險。品牌今年7月推出GoodCube半固態行動電源，首波舊換新活動祭出PHILIPS行動電源老用戶5折換新，8月再與全國電子合作推出不限品牌7折換新，累計3個月創下近5,000顆銷量。

此次同步推出新款GoodCube Air自帶線半固態行動電源10000mAh，主打輕量好攜帶與安全性，機身重量僅180公克，為GoodCube系列目前最小巧機型，提供霧藍、霧黑兩色。產品支援最高22.5W快充、可4款裝置同時充電，並符合台灣BSMI與中國CCC雙認證，適合日常通勤、旅行及商務使用。

PHILIPS表示，GoodCube穩固充系列全系列採用半固態電芯，電解液重量僅7.6公克，並通過2027年BSMI穿刺測試標準，強化行動電源使用安全性。GoodCube Air即日起於雙全生活館官網、直營門市及各大實體、線上通路上市，建議售價1,599元。

GoodCube Air自帶線半固態行動電源符合台灣BSMI與中國CCC雙認證，適合日常通勤、旅行及商務使用。記者黃筱晴／攝影

PHILIPS行動電源即日起推出業界首創「365行動電源保值換新計畫」，完成保固登錄後，每年主動提供換新優惠券，第一年最高可享5.5折換新。記者黃筱晴／攝影