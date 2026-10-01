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新光三越周年慶60萬滿額禮20分搶完 寶可夢Threads討論破50萬紅到破圈

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越首波6店周年慶今日開跑，圖為新光三越台北南西店購物人潮。記者林士傑／攝影記者林士傑／攝影
新光三越首波6店周年慶今日開跑，圖為新光三越台北南西店購物人潮。記者林士傑／攝影記者林士傑／攝影

新光三越首波6店周年慶今日開跑，向來有百貨周年慶風向球指標的新光三越台北南西店開店前的人潮優於去年，包括新光三越董事長吳東昇、執行執行副總吳昕昌親自到場為同仁、專櫃加油打氣，副董事長吳昕陽則前往台中店坐鎮。新光三越表示，首波6店首日業績挑戰15.5億元、成長2.5%。南西首日業績目標5.2億。整檔周年慶業績目標194億、成長3%。

今天新光三越台北南西店開店前聚集人潮多於去年，60萬滿額禮dyson強勁雙錐吸塵器，開店20分鐘即兌換一空。新光三越表示，排隊人潮比去年多15～20%。

對於景氣走向，吳東昇表示，儘管股市暢旺，但財富效應並未顯著轉化為實體消費，資金偏向繼續投入股市，甚至出現借貸投資的現象，市場情緒雖樂觀，但資金流動並不健康。當務之急是引導資金從過熱的股市中分散投入到各行各業，實現更均衡的經濟發展，賺錢後必須鼓勵花錢與享受。近年出國潮影響國內消費，吳東昇指出，新光三越採取「在地化」策略，將海外的優質商品與體驗直接引進台灣。

吳昕昌表示，周年慶前預購會業績符合預期成長，加上適逢30年最大交屋潮，亮眼業種以家用家電表現最好，而頂級保養、精品彩妝今年則有好表現。另外，今年股市帶動，大家收入應該都不錯，這個時間點大家可以對自己好一點，對於今年周年慶買氣正面看待。

新光三越今年與寶可夢30周年合作多樣化周邊與卡友禮，甚至打造全台首輛寶可夢列車，相關話題在社群掀起討論熱潮、反應熱烈，在Threads上寶可夢相關討論達50萬則，甚至許多網友詢問獲得新光三越寶可夢卡友禮的方法，這波合作明顯達到破圈效應。

新光三昱執行副總吳昕昌（右5）率領團隊為周年慶品牌專櫃助陣打氣。記者林士傑／攝影
新光三昱執行副總吳昕昌（右5）率領團隊為周年慶品牌專櫃助陣打氣。記者林士傑／攝影

新光三越首波6店周年慶今日開跑，圖為新光三越台北南西店購物人潮。記者林士傑／攝影
新光三越首波6店周年慶今日開跑，圖為新光三越台北南西店購物人潮。記者林士傑／攝影

新光三越首波6店周年慶今日開跑，圖為新光三越台北南西店購物人潮。記者林士傑／攝影
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