香奈兒加碼挺Boat Race！從冠名、計時到匠人打造百年賽事冠軍獎盃

香奈兒（CHANEL）與英國經典賽艇賽事The Boat Race再深化合作。雙方日前於主席挑戰賽（Presidents' Challenge）正式揭曉全新CHANEL J12 Boat Race冠軍獎盃，將分別頒予男子與女子組冠軍隊伍。這是香奈兒自2024年宣布成為The Boat Race冠名贊助商及官方計時合作夥伴後，持續加碼投入這項近200年歷史賽事的重要一步。

The Boat Race起源於1829年，由牛津大學與劍橋大學兩校賽艇隊競逐，如今已成為英國最具代表性的業餘體育賽事之一。比賽在倫敦泰晤士河舉行，冠軍賽道全長4.25英里（約6.8公里），自Putney延伸至Mortlake，參賽學生不僅要接受高強度的賽艇訓練，因為賽事所強調的不只是速度，更包括紀律、團隊協作與精準配合。

這樣的精神，也正是香奈兒以J12腕表投入支持Boat Race的主要原因。2024年宣布長期合作時，香奈兒成為賽事史上首個同時擔任冠名贊助商及官方計時合作夥伴的品牌，並自2025年起正式以「The CHANEL J12 Boat Race」之名亮相。賽艇手在船上的同步划槳，與腕表機械結構對時間與精準度的要求，有著高度共通性；每名選手都必須與隊友維持一致節奏，才能讓整艘船發揮最大效率。

2027年適逢The Boat Race女子組賽事創立100周年。首屆女子組賽艇競賽於1927年舉行，當時尚未能像今日一樣同場競速，而是以時間與划槳風格評判；直到2015年，女子組賽事才正式移師倫敦冠軍賽道，與男子組在同一天、同一地點舉行。2027年的百年紀念，因此也成為香奈兒深化合作的重要節點。

此次新獎盃由香奈兒腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt構思，將傳統獎盃的曲線與厚重感重新簡化，以拋光銀打造主體，再置入具有現代感的矩形框架，讓框架與盃體之間形成流暢的視覺銜接，彷彿融為一體。女子組採拋光白搭配霧面黑線條，男子組則以拋光黑搭配霧面黑線條，呼應J12經典黑白美學。中央另鑲嵌鍍金純銀紀念獎章，並以黑色飾邊勾勒輪廓，象徵香奈兒與Boat Race的合作及勝利時刻。兩座獎盃尺寸相同，框架亦特別考量握持舒適度，讓冠軍選手能高舉獎盃慶祝。香奈兒更攜手英國獎盃工藝名家Thomas Lyte投入獎盃製作，其工坊亦獲英國國王查爾斯三世授予御用金匠與銀匠皇家認證；獎盃從設計到製作歷時近兩年終於完工，累計超過320小時手工製作。

為迎接女子組賽艇競賽百年誌慶，將於4月11日舉行的2027年的The CHANEL J12 Boat Race賽事，將首次調整比賽順序：男子組預計下午3時40分率先登場，女子組則於4時40分開賽。兩場賽事分別預定於滿潮前約2.5小時與1.5小時進行，以確保最佳競賽條件。