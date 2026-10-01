百貨周年慶開跑 新光三越董座吳東昇：股市暢旺，卻未顯著轉為消費

百貨周年慶「晴雨表」新光三越南西店今日檔期開跑，董事長吳東昇、執行副總吳昕昌到場加油打氣，副董事長吳昕陽則親赴台中店坐鎮，首波六店首日業績挑戰15.5億元，年增2.5%，南西店首日則挑戰5.2億元，整體檔期業績力拚194億元，年增3%。

今年南西店開門前，已經聚集大批人潮要搶購限量商品，新光三越表示，排隊人潮比去年多15~20%。

對於景氣走向，吳東昇表示，儘管股市暢旺，財富效應卻未顯著轉化為實體消費，資金偏向繼續投入股市，甚至出現借貸投資的現象，顯示市場情緒雖樂觀，但資金流動並不健康。

吳東昇指出，因此當務之急是引導資金從過熱的股市中「轉一些錢出來」，分散投入到各行各業，尤其是百貨與零售業，以實現更均衡的經濟發展，賺錢之後，必須鼓勵花錢與享受。

吳東昇強調，自己會對業績也有貢獻，不僅呼籲消費，也以實際行動支持，他計劃在本次日本商品展上購買商品，特別是為家人選購，以此作為一種以身作則的領導示範，鼓勵內部同仁與外部顧客共同參與消費。

而近年來的出國潮也影響國內消費，吳東昇表示，新光三越採取「在地化」策略，將海外的優質商品與體驗直接引進台灣，以舉辦日本商品展為例，其核心目標是讓消費者無需遠赴日本就能方便地購買到日本商品，甚至是一些在日本也不易見到的特色產品。

吳昕昌則表示，之前的預購會業績符合預期，而適逢30年最大交屋潮，看好換屋需求帶動，以家用家電符合表現最好，而保養、彩妝類商品表現也不錯，加上與寶可夢的IP合作活動帶動，他對於業績目標深具信心。

吳昕昌表示，今年股市帶動，大家收入應該都不錯，這時候是對自己好一點，出門消費的時候，看好消費力，也對周年慶是正面效益。