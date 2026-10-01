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可樂果包包有獎！聯名《決勝時刻M》送虛寶 最大獎「神話槍」抽回家

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
可樂果聯名人氣手遊包包送虛寶豪氣加碼抽熱門槍款。圖/可樂果提供
可樂果聯名人氣手遊包包送虛寶豪氣加碼抽熱門槍款。圖/可樂果提供

可樂果這次不只換新包裝，還把遊戲虛寶直接塞進零食袋！國民零食可樂果攜手人氣手遊《Garena 決勝時刻 Mobile》，推出4款限定聯名包裝，從原味、酷辣、黃金起司到MiNi原味都換上遊戲角色與視覺元素，活動期間開包還有機會抽中「神話槍」，另有萬元大禮包等著玩家。

「可樂果Ｘ決勝時刻M」聯名活動自10月1日起至12月31日，購買指定聯名包裝，袋內即附專屬虛寶序號乙組，玩家登入遊戲兌換後即可取得虛寶，其中最大獎包括「QQ9－潮海汐月」神話槍。

不只打開聯名包有驚喜，第二重活動則不限聯名包裝，只要購買可樂果全系列任一產品，加入可樂果官方LINE帳號並登錄發票，就能獲得專屬聯名頭像框或限定噴漆，採隨機發送；完成活動還可參加抽獎，有機會把包含另一款神話槍「RAM-7－星空彩繪」在內的《可樂果×決勝時刻M》豪華萬元大禮包帶回家。

此次聯名也為《Garena 決勝時刻 Mobile》即將到來的7周年活動暖身。可樂果將4款經典口味全面換上限定新裝，結合遊戲IP及角色元素，讓遊戲角色直接登上零食包裝。

其中原味、酷辣、黃金起司及MiNi原味均推出聯名包裝，近期已陸續於各大通路上架。玩家除了可以邊吃可樂果邊打遊戲，也能透過購買指定產品取得遊戲虛寶與限定周邊。活動時間為2026年10月1日至12月31日，虛寶內容、抽獎方式及兌換規則依活動官方公告為準。

可樂果經典口味換新裝，各大通路熱血強勢登場。圖/可樂果提供
可樂果經典口味換新裝，各大通路熱血強勢登場。圖/可樂果提供

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