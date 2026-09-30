全台一天限量10顆！LADURÉE世界冠軍「金萱青蘋果聖多諾黑」限定開賣

來自法國巴黎的百年甜點名店「LADURÉE」，本季推出曾代表台灣拿下全球主廚交流賽冠軍的「金萱青蘋果聖多諾黑」。以細緻的柚香金萱茶，結合青蘋果、綠豆蔻等元素，讓傳統的法式甜點擁有嶄新的台灣面貌，預計10月2日正式開賣，全球僅限於台灣、法國販售，全台每日限量10顆。

LADURÉE每年均會舉行全球主廚大會，集結品牌於世界各地的主廚，將各自熟悉的文化與風土融入法式頂級甜點。本屆為活動第六屆，競賽主題為「聖多諾黑」。台灣行政主廚李安欣特別帶著金萱茶前往巴黎參賽，最終憑藉「金萱青蘋果聖多諾黑」拿下冠軍，讓來自台灣的味道，在LADURÉE的全球舞台上被看見。

奪下冠軍的「金萱青蘋果聖多諾黑」以傳統的聖多諾黑為基礎，保留招牌的千層酥皮、泡芙與香緹結構，並使用台灣在地的柚香金萱融入香緹鮮奶油中，帶來細緻的茶香調性。同時內餡運用酸甜的青蘋果、帶有優雅草本氣息的綠豆蔻搭配，交織出輕盈且具個性的風味，同時再以金蓮葉點綴，讓獨特的香氣增添層次變化。頂層的酥皮小泡芙包裹著清脆糖衣，令整體口感更為飽滿。

「金萱青蘋果聖多諾黑」預計將於10月2日於台北101旗艦店正式開賣，並於法國同步登場，每顆售價500元，全台每日限量10顆。除此之外，本季亦新推出「芭樂陳花氣泡飲」、「檸檬馬鞭草西西里」等飲品，同樣能為午茶時光帶來新滋味。