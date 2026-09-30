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PORTER INTERNATIONAL周年慶 城市裝備新款滿足通勤、輕戶外需求

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
ANCHOR系列斜背包（S），5,350元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
ANCHOR系列斜背包（S），5,350元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

進入百貨周年慶年度優惠旺季，PORTER INTERNATIONAL 2026周年慶以Urbancore都會機能為核心，打造城市裝備提案，順應通勤、休閒與輕戶外需求，從包款到配件，讓機能自然融入日常。周年慶期間同步推出限定滿額禮與加價購，並提供會員專屬優惠回饋。

呼應當代城市生活多元切換的需求，YOUNGSTER系列詮釋Urbancore風格，高耐用材質結合多元收納，俐落洗鍊的輪廓自然融入工裝混搭、商務正裝或周末休閒，不受場景限制，跟著使用者自在切換。分別有後背包與雙層斜背包兩款包型，各推出黑色、森林綠的簡約百搭色。

ANCHOR系列，以「READY SET GO」為核心精神，以俐落簡潔的設計結合機能與多口袋收納配置，方便將物件精準分類。獨特的份量感營造視覺焦點，斜背包有S、M、L三種尺寸，另有托特包款。

周年慶同步推出限定城市裝備，將機能從包款延伸至日常配件。消費滿8,000元贈多功能掛繩組，結合編織繩、登山鉤與品牌LOGO哨子，可靈活掛於褲耳、包款，也可作為手機掛繩或鑰匙圈。消費滿1萬元贈PORTER INTERNATIONAL x 膳魔師THERMOS不鏽鋼保溫杯。

ANCHOR系列斜背包森林綠（S）、卡其（M）。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
ANCHOR系列斜背包森林綠（S）、卡其（M）。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

YOUNGSTER系列後背包，6,250元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
YOUNGSTER系列後背包，6,250元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

YOUNGSTER系列雙層斜背包，4,850元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
YOUNGSTER系列雙層斜背包，4,850元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

周年慶 城市 百貨

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