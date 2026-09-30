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首爾潮流品牌MUCENT台灣首店進駐新光三越南西 接力展店台中、高雄
韓國潮流品牌MUCENT正式登台，於新光三越台北南西店3館1樓開設台灣首間實體門市，將韓國街頭時尚與與當季流行元素帶進台北，讓喜歡MUCENT的台灣消費者，也能就近體驗方便購買。加上10月1日起正逢新光三越南西店周年慶開跑，MUCENT於10月1日至10月18日也推出滿額贈與扭蛋抽獎，單筆消費滿2,500元，送經典LOGO環保購物袋一只。
來自韓國首爾的MUCENT，以嶄新視角詮釋街頭文化，從代表性單品棒球帽出發，逐步延伸至服飾、包款與各式配件，並受到年輕世代關注，包括IU、LE SSERAFIM金采源、金桐儇、朴成淏等韓國藝人皆曾以MUCENT單品展現個人穿搭風格。
這次台灣首店開幕，將完整呈現MUCENT多款韓國人氣商品，包括品牌代表性的LOGO棒球帽、豹紋愛心短T、經典LOGO背心、蕾絲上衣及彎月肩背包等。
隨著韓國流行文化持續牽動亞洲時尚趨勢，台灣消費者對韓國設計品牌的關注也不斷升高。MUCENT選擇進駐年輕時尚品牌聚集的新光三越台北南西店，正式展開台灣市場布局，接著，10月再進駐台中漢神洲際購物廣場、12月進駐高雄漢神巨蛋購物廣場，逐步拓展北、中、南實體零售版圖。透過三地門市的陸續開設，MUCENT將首爾街頭文化與創意視角帶進台灣日常，讓更多消費者貼近韓國當下的流行脈動。
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