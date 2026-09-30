醫材大廠CSD中衛持續加碼投入牙齦保養市場 旗下IKIGAI漱口水推新口味

台灣醫材大廠CSD中衛持續加碼投入牙齦保養市場，旗下IKIGAI以專利齦膠原胜肽、溫和配方及多元風味拓展口腔清潔體驗，繼去年推出薄荷、海洋薄荷兩款漱口水，市場反應積極之後，今年品牌再推出全新「白桃烏龍」口味，並進駐康是美、寶雅實體門市及網路通路，帶動整體銷售成長逾40%。

現代人對於臉部、眼周到身體肌膚的「分項保養」已經瞭若指掌——精華液分早晚、眼霜跟臉部乳液分開挑、身體乳依部位挑質地。

但對於每天使用頻率最高的口腔，多數消費者的保養觀念仍停留在「刷牙、漱口」的單一功能思維，尚未意識到牙齦其實跟肌膚一樣需要細緻的照護。IKIGAI看準這股從清潔跨入照護的升級趨勢，持續加碼投入牙齦保養市場。

CSD中衛指出，全球漱口水市場正迎來高速成長期。根據360iResearch預測，市場規模將由2025年的92.4億美元，成長至2026年的98.1億美元，並於2032年達到141.7億美元；2026至2032年的年複合成長率約6.29%，成長動能正從單純「清新口氣」，轉向兼顧日常照護與感官體驗的複合需求。

品牌方IKIGAI表示，去年推出的薄荷、海洋薄荷兩款漱口水上市後市場反應積極，今年品牌不僅推出全新「白桃烏龍」口味，也將既有兩款口味進駐康是美、寶雅實體門市及網路通路，擴大消費者購買管道，且新通路截至目前帶動整體銷售成長逾40%。

民眾經常遇到刷牙時牙齦會流血、浮腫，或者碰到刺激性食物時特別敏感。牙醫診所何昌運醫師說：「這些情況都跟牙齦的健康狀況有關係，前者屬於發炎反應，後者可能與牙齦萎縮有關。其實牙齦也需要好好養護，牙齦主要由膠原蛋白組成，日常適度補充相關成分有助於保養。」

醫師建議除了養成正確刷牙習慣跟使用牙線，還可以搭配溫和、低刺激抗敏感的漱口水，幫助舒緩不適及減少口腔細菌滋生、維護牙齦健康。

IKIGAI漱口水全系列皆以專利齦膠原胜肽搭配抗敏感、無酒精、無色素、pH值偏中性的溫和配方，並打破傳統漱口水單一風味的印象，推出三款各具特色的風味，讓潔牙的最後一步，轉化為一場感官保養儀式。

白桃烏龍：以白桃果香搭配烏龍茶韻，入口先是清甜的白桃香氣，接著帶出柔和茶韻，使用後口中留下淡淡果香與茶韻，讓日常清潔多了一點輕盈愉悅的感受。

薄荷：以乾淨俐落的純粹涼感為主，帶來瞬間的清新，適合偏好經典乾淨感受的消費者。海洋薄荷：在清涼感中加入柔和的香甜氣息，整體風味較為圓潤溫暖，帶來舒適的感官放鬆。

隨著保養意識從臉部、身體逐步擴及口腔，口腔保養有機會成為保養市場下一個成長區塊。品牌IKIGAI也提醒，口腔清潔仍應以正確刷牙習慣為基礎，並搭配漱口水作為日常保養的輔助。