聽新聞
0:00 / 0:00
Burberry 27夏季時裝秀聯手藝術家Celia Birtwell 呈現英式愉悅繽紛
Burberry於倫敦雀兒喜藝術學院發表2027夏季大秀，本季創意總監Daniel Lee選擇回歸直覺與事物本質，並與影響深遠的傳奇藝術家Celia Birtwell合作，讓手繪印花與經典英倫語彙碰撞，透過鑲嵌、假縫、錯視等各種手法，激盪出愉悅、令人莞爾的服裝新姿態。
秀場前排星光熠熠，展現多元當代態度，其中男星吳磊身著米白長款大衣，展現俐落大氣的，舒華與宇多田光亦同場出席，分別以柔美印花與深色剪裁登場，好萊塢動作巨星傑森史塔森等明星也成為大秀來賓，煥發從容且極具質感的英倫氣場。
本季輪廓以簡約方正的T恤為核心，融入跨越40年音樂靈感。女裝採用水洗絲綢與棉質面料，塑造歷久彌新的質感。男裝以短剪裁搭配寬鬆輪廓，讓隨興穿搭即能展現愜意風格。雨衣系列以輕盈為核心，絲質羅缎與塔夫綢打造出宛如降落傘般輪廓，服裝刻意保留布料不完美與無熨燙質感，展現真實生活感。
重點單品方面，經典Derby包飾有手工花卉，Sloane包以編織皮革增添俐落豐富觸感。歷久彌新的Trench包重塑了雨衣扣環腰帶，鞋履則由水洗仿舊皮革機車靴與木屐鞋勾勒夏日步調，寫下完美的日常詩意。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。