Burberry 27夏季時裝秀聯手藝術家Celia Birtwell 呈現英式愉悅繽紛

Burberry於倫敦雀兒喜藝術學院發表2027夏季大秀，本季創意總監Daniel Lee選擇回歸直覺與事物本質，並與影響深遠的傳奇藝術家Celia Birtwell合作，讓手繪印花與經典英倫語彙碰撞，透過鑲嵌、假縫、錯視等各種手法，激盪出愉悅、令人莞爾的服裝新姿態。

秀場前排星光熠熠，展現多元當代態度，其中男星吳磊身著米白長款大衣，展現俐落大氣的，舒華與宇多田光亦同場出席，分別以柔美印花與深色剪裁登場，好萊塢動作巨星傑森史塔森等明星也成為大秀來賓，煥發從容且極具質感的英倫氣場。

本季輪廓以簡約方正的T恤為核心，融入跨越40年音樂靈感。女裝採用水洗絲綢與棉質面料，塑造歷久彌新的質感。男裝以短剪裁搭配寬鬆輪廓，讓隨興穿搭即能展現愜意風格。雨衣系列以輕盈為核心，絲質羅缎與塔夫綢打造出宛如降落傘般輪廓，服裝刻意保留布料不完美與無熨燙質感，展現真實生活感。

重點單品方面，經典Derby包飾有手工花卉，Sloane包以編織皮革增添俐落豐富觸感。歷久彌新的Trench包重塑了雨衣扣環腰帶，鞋履則由水洗仿舊皮革機車靴與木屐鞋勾勒夏日步調，寫下完美的日常詩意。

Trench大衣的肩章、口袋等細節以錯視手法重現在外套、針織衫或短版夾克上，幽默莞爾。圖／Burberry提供

Burberry 2027夏季大秀共發表全數61套男女服裝。圖／Burberry提供

品牌大使向井康二（Koji Mukai）。圖／Burberry提供

薰衣草、含羞草與藍莓圖案透過細緻刺繡重現於服裝上，帶來織品與裝飾的風格變奏。圖／Burberry提供

品牌大使孫錫久（Son Suk ku）。圖／Burberry提供

Burberry創意總監Daniel Lee。圖／Burberry提供