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超商新美味！7-ELEVEN攜日本名店「華味鳥」開發獨家秘方全新和風料理

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN打造丼飯專門店。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN打造丼飯專門店。圖／7-ELEVEN提供

秋分過後時序入秋，濃郁系食飲逐漸更替上場，7-ELEVEN看準消費者對於日本商品的喜好，在初秋之際攜手日本名店「華味鳥」開發獨家秘方全新和風料理，更限定販售日本正夯伴手禮UHA味覺糖軟糖，讓重度日本愛好者可以到7-ELEVEN就近補貨。此外，7-ELEVEN同步推出與人氣餐飲品牌「老四川巴蜀麻辣燙」獨家合作鮮食，嗜辣暖胃的饕客們不可錯過。

即日起7-ELEVEN嚴選日本九州福岡的知名水炊雞肉火鍋名店，以「華味鳥」獨家秘方調味，開發兩款和風料理，其中「華味鳥極致棉芯蛋（售價55元）」流心柔嫩的棉芯蛋搭配以鹽、醬油為基底的華味鳥特調調味粉，內附小碟，沾粉後讓蛋品呈現富有層次的日式鹹香；「博多風味炙烤雞腿排丼（售價119元）」秘製醬汁融合雞骨熬製高湯及柴魚高湯，搭配大塊炙烤雞腿排，呈現甘甜醇厚滋味。另外還有「台北鳥喜醬燒烤雞烤飯糰（售價59元）」，使用台北鳥喜特調醬汁醃漬雞肉後燒烤，日式高湯炊飯和烤製飯糰，炙烤香氣十足。

7-ELEVEN打造丼飯專門店，嚴選韓國直輸炸雞醬搭配拔絲起司，打造濃郁韓式風味的「晶英—韓式炸雞起司丼（售價109元）」、牛角專門店蔥鹽醬與青蔥搭配炙烤豬五花的「牛角—蔥鹽炙燒豬肉丼（售價99元）」、厚實豬排搭配濃郁醬汁的「黃金炸豬排玉子丼（售價99元）」。便當、燴飯商品於9月30日至10月13日購買指定商品，即可享茶裏王綠茶玉露或半熟金萱半價優惠。

7-ELEVEN自有鮮食品牌「御料小館」則與人氣餐飲品牌「老四川巴蜀麻辣燙」獨家聯名合作，推出「老四川川辣寬粉（售價69元）」及「老四川麻辣燙（售價69元）」，以香麻的大紅袍花椒、青花椒融入主廚特調川味麻辣醬，帶出溫潤層次的川味香氣，兩款新品還可搭配白飯變身麻辣泡飯，一餐享兩種吃法。7-ELEVEN自9月30日至10月13日推出指定冷凍商品任選第二件75折優惠。

7-ELEVEN國際精品貨架蒐集全球知名話題商品到超商門市販售，尤其近年針對消費者喜愛的日本超商商品，強調零時差的選品策略，包含獨家推出日本原裝進口的「丸中磅蛋糕—巧克力／起司口味」，強調獨立小包裝設計，輕鬆享用無負擔，口感蓬鬆濕潤綿密，成為下午茶新選擇。即日起更限定全新導入旅日必買伴手禮「UHA味覺糖軟糖」，首度引進全系列7款商品，包含在日本熱銷的鐵、鐵與葉酸及葉黃素3款口味，對應不同生活情境，提供多元選擇。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN新推出「台北鳥喜醬燒烤雞烤飯糰（售價59元）」，使用台北鳥喜特調醬汁醃漬雞肉後燒烤，炙烤香氣十足。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出「台北鳥喜醬燒烤雞烤飯糰（售價59元）」，使用台北鳥喜特調醬汁醃漬雞肉後燒烤，炙烤香氣十足。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN限定全新導入旅日必買伴手禮「UHA味覺糖軟糖」，引進全系列7款商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定全新導入旅日必買伴手禮「UHA味覺糖軟糖」，引進全系列7款商品。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN限定全新導入旅日必買伴手禮「UHA味覺糖軟糖」，引進全系列7款商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定全新導入旅日必買伴手禮「UHA味覺糖軟糖」，引進全系列7款商品。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN新推出「華味鳥極致棉芯蛋（售價55元）」，流心柔嫩的棉芯蛋，搭配以鹽、醬油為基底的華味鳥特調調味粉，內附小碟，沾粉後讓蛋品呈現富有層次的日式鹹香。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出「華味鳥極致棉芯蛋（售價55元）」，流心柔嫩的棉芯蛋，搭配以鹽、醬油為基底的華味鳥特調調味粉，內附小碟，沾粉後讓蛋品呈現富有層次的日式鹹香。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自有鮮食品牌「御料小館」與人氣餐飲品牌「老四川巴蜀麻辣燙」獨家聯名合作，推出「老四川川辣寬粉（售價69元）」及「老四川麻辣燙（售價69元）」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有鮮食品牌「御料小館」與人氣餐飲品牌「老四川巴蜀麻辣燙」獨家聯名合作，推出「老四川川辣寬粉（售價69元）」及「老四川麻辣燙（售價69元）」。圖／7-ELEVEN提供

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